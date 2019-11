L'aeroport de Girona guanya un 1,6% de passatgers a l'octubre però baixen els vols

L'aeroport de Girona ha tancat l'octubre amb un lleuger repunt de passatgers que ha permès trencar la tendència negativa dels últims quatre mesos. Concretament i segons recull l'estadística d'Aena, al llarg del darrer mes hi ha hagut 199.414 persones que han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar, una dada que representa un 1,6% més respecte el mateix mes de l'any anterior. Pel que fa a l'acumulat de l'any, hi ha hagut un descens del 5% amb un total de 1.848.197 passatgers.

En canvi, el nombre d'operacions durant el darrer mes segueix la tendència a la baixa, coincidint amb el final de temporada d'estiu amb la conseqüent reducció de vols. Durant l'octubre s'han fet 1.668 operacions, una xifra que representa el 17,4% menys respecte el mes anterior però una disminució de l'1,9% respecte el mateix mes de fa un any. Pel que fa a l'acumulat de l'any, entre gener i fins a l'octubre, s'han fet 15.893 operacions.

Com és habitual, la majoria de passatgers que aquest octubre han passat per l'aeroport gironí han volat amb avions de Ryanair. L'aerolínia irlandesa de baix cost n'ha transportat prop del 80% (159.043). La segueixen altres companyies a molta més distància com és Jet 2, amb 19.897 i Transavia (12.211).

I en referència als destins, els més sol·licitats el mes d'octubre han estat les rutes Eindhoven, Manchester, Brussel·les i Londres.

Finalment, l'estadística d'Aena també permet veure quin volum de mercaderies s'ha mogut des de l'aeroport de Girona. En concret, aquest setembre s'han transportat 4,4 tones.

Un dels dies forts va ser el 31 d'octubre, a l'inici del cap de setmana llarg de Tot Sants. L'aeroport va comptar amb 120 vols durant tot el cap de setmana i dijous 31 se'n van registrar un total de 25 i 4.800 places ofertades.

La temporada d'hivern va començar el 28 d'octubre i s'allargarà fins el 28 de març. Durant aquest temps, l'aeroport gironí ofereix prop de 244.000 seients, un 8,1% més que durant el mateix període de l'any passat i, segons va assenyalar Aena, serà un dels aeroports de tot l'Estat on es produirà un major increment del nombre de places. L'aeroport gironí compta aquest hivern amb dues noves rutes, a l'Alguer i a Bremen,totes dues operades per Ryanair. En global, augmenta un 9,8% l'oferta de seients a països europeus, mentre que a Àfrica experimenta un creixement del 2,3%.

D'aquesta manera, l'aeroport gironí intentarà remuntar les dades de passatgers i, de moment, la tendència del mes d'octubre ha anat a l'alça.