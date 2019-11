Reobren parcialment l'AP-7 a Girona

La circulació s'ha reobert en dos dels quatre carrils de l'AP-7, tant en sentit sud com en sentit nord a l'altura de Girona. Les feines de neteja són més laborioses en l'altra direcció perquè és on s'acumula el gruix de les barricades i obstacles a l'autopista. Les tasques són manuals i també hi ha un camió traient amb pinces les tanques, els troncs i els arbres que els manifestants van col·locar per fer barricades a la via. Els operaris aparten les pedres cap als dos carrils laterals. Hi ha forats a la calçada provocats pels ferros que els concentrats van clavar, així com cera d'espelmes que s'ha de netejar.