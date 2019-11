Tsunami Democràtic manté tallada l'AP-7 a Salt

Tsunami Democràtic manté , a primera hora d'aquest matí, el tall de l'AP-7 al seu pas per Salt. Unes 500 persones bloquegen la via i es mantenen a l'espera d'una nova acció del moviment independentista. Els manifestants mantenen les barricades formades per troncs i elements viàris.

Uns 500 vehicles han quedat atrapats per l'acció dels manifestants, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que han intentat redirigir el trànsit.

De la Jonquera, a Salt

El moviment independentista va tornar a tallar l'autopista AP-7, en aquest cas a l'altura de Salt, molt a prop de la sortida Girona Sud. Des de les sis de la tarda, diversos vehicles van bloquejar el trànsit i la via. La iniciativa va arribar després que el moviment independentista, convocat per Tsunami Democràtic, hagués tallat durant més de 30 hores la mateixa via a l'altura de la Jonquera i va coincidir, a més, amb una crida del col·lectiu a fer el mateix al peatge d'Irún de l'autopista A-8 a la frontera amb França.

A Salt, els primers manifestants que van arribar a la zona van tallar el pas amb vehicles i, seguidament, van utilitzar les barreres de protecció per bloquejar el pas, i a poc a poc el van anar reforçant amb arbrat i deixalles que anaven trobant prop de la zona. Pocs minuts després d'iniciar el tall van muntar un equip de so i es van programar accions musicals, entre les quals, un concert del grup de rap combatiu Lágrimas de Sangre. La cantautora Montse Castellà va cantar diversos clàssics catalans com l'Estaca de Lluís Llach i Camins de Sopa de Cabra. Un cop acabades les actuacions va continuar sonant música d'ambient.

A les cinc de la tarda, Tsunami Democràtic havia convocat una acció a Girona per rebutjar les càrregues policials al tall del Pertús. Concretament, al Parc Central, al costat de l'estació de l'AVE. Una hora més tard, els centenars de persones que hi havia es van anar desplaçant en grups cap al tall de l'AP-7 després de ser avisats pels organitzadors. Diverses furgonetes antiavalots protegien la infraestructura i les persones que volien accedir-hi ho havien de fer per un accés lateral.

Arran del tall a l'autopista, que va deixar cues de vehicles atrapats, el Servei Català de Trànsit va anunciar que es farien desviaments per la sortida 8 en sentit nord i per la sortida 6 en sentit sud. Una hora després, seguia arribant gent a la zona, sempre amb actitud festiva. Centenars de persones s'ho miraven des del pont que travessa l'autopista i també n'hi havia als marges de la carretera. Els manifestants van encendre diverses fogueres al carril direcció França amb arbres que tallaven dels marges amb serres i d'altres eines. Les barricades es van anar reforçant al llarg del vespre amb tanques i pedres. Cap al tard, es va organitzar una cadena humana per dur menjar i queviures als congregats i també als vehicles que van quedar atrapats a la carretera.

Paral·lelament, els CDRs de Girona van fer una crida a la ciutadania per portar roba d'abrigar i llum en suport als manifestants. En el tancament de l'edició, el tall seguia actiu i Tsunami Democràtic va anunciar que l'acció a Girona es mantenia activa, per la qual cosa els manifestants van preparar-se per passar-hi la nit com es va fer a la Jonquera el dilluns. Per contra, va donar per finalitzada l'acció a la frontera basco-francesa a quarts de dotze de la nit. El col·lectiu va qualificar l'acció basca de «victòria en el camí cap a la democràcia», i va alertar que caldran «més passos així per aconseguir l'autodeterminació».

Fins a la zona s'hi van dirigir antiavalots de diferents cossos policials. Els primers a arribar van ser la Guàrdia Civil, que poc després d'arribar va avisar per megafonia als manifestants que si no abandonaven la via «immediatament» utilitzarien la força per desallotjar la via. Malgrat els dos avisos que va fer, finalment no es va produir cap intervenció, tampoc dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra.

Talls múltiples a Catalunya

Paral·lelament al tall de l'Ap-7 a Salt, se'n van produir d'altres a diversos punts de les vies gironines i catalanes. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l'AP-7 es va tallar a l'Ampolla en sentit nord, a més de l'A-27 i l'A-7 a Tarragona. D'altra banda, es va tallar la C-25 a Folgueroles, l'N-152 i 154 a Puigcerdà, la C-55 al Bages, la C-31 a Sant Adrià del Bessòs i la B-23 a Barcelona.

A la capital catalana els CDRs van convocar els manifestants a tallar diverses entrades principals, com ara l'avinguda Diagonal, l'avinguda Meridiana, la plaça Universitat i la Gran Via, entre d'altres.