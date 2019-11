Els veïns de la Faja d'Olot denuncien que s'hi fan cases i no deixen espais verds

Uns cent cinquanta veïns de la urbanització de la Faja, al barri del Pla de Dalt d'Olot, han signat una instància, en la qual reclamen parcs i zones verdes a la urbanització. La instància va ser presentada el dilluns, dia 11 de novembre, al matí.

Els veïns demanen que la «imminent» urbanització de la part de la Faja encara buida de cases estigui dotada d'espais verds i parcs infantils. Reclamen espais verds perquè estimulen l'activitat física, la relaxació, esmorteixen el soroll del trànsit, filtren la contaminació atmosfèrica i aporten beneficis a la salut mental i el benestar en general. A més, «disminueixen l'estrès i poden estimular la interacció social».

Una de les promotores de la reclamació ha explicat que fa uns nou anys va comprar una casa a la Faja i li varen donar un plànol de la urbanització. En aquell moment, no es va plantejar que hi hauria tantes cases. Després, durant nou anys, la urbanització va estar parada. Ara, però, s'han començat a fer cases i s'ha adonat que no hi ha previsions per fer zones verdes. Es tracta de cases de dues plantes amb garatge subterrani o garatge al costat que en bona part estan adossades.

Ha plantejat que la urbanització acull moltes parelles joves amb fills. «Ara, hi ha molta mainada al carrer i molta vida», ha explicat. Ha valorat que si es van construint cases, hi haurà més cotxes i més trànsit i la mainada no podrà jugar al carrer. «Al tercer carrer, hi van quatre cases, al carrer Sembrador hi fan cases dos més dos i el carrer Sembrador n'hi fan una renglera», ha explicat. Segons ella, queden dos espais sense edificar però també hi projecten fer cases.

La veïna ha considerat que cada zona edificable ha de preveure espais verds i ha posat d'exemples les altres urbanitzacions del Pla de Dalt. Segons ella, quan el promotor va presentar el projecte d'urbanització, l'Ajuntament hauria d'haver exigit zones verdes. Confia ser-hi a temps i aconseguir alguna zona verda.