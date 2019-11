200 vehicles atrapats a l'AP-7

Uns 200 vehicles van quedar atrapats dimarts al vespre arran del tall dels independentistes a l'autopista AP-7 a Salt. Més d'un miler de persones van instal·lar barricades a l'autopista i es van quedar a passar-hi la nit després de les accions a la Jonquera.

A l'altra cara de la moneda, però, hi havia els vehicles que van quedar atrapats, molts d'ells pesants. En alguns hi anaven des de xofers que havien d'anar a portar mercaderies al sud d'Espanya o França; en altres hi anaven famílies i, fins i tot, dos autocars van quedar col·lapsats en aquest tall d'autopista entre Salt i Sant Gregori. Alguns d'aquests ocupants van optar per deixar el vehicle a la carretera perquè vivien a prop i marxar. Però bona part va decidir passar-hi la nit.

Els manifestants van col·locar diverses barricades a l'autopista que va impedir que cap dels vehicles pogués fer marxa enrere. Per exemple, a l'altura de la fàbrica Gassol de Salt, en sentit nord, hi havia tres barricades que van instal·lar els manifestants a partir d'arbres, reixes i tanques, entre d'altres. També van cremar espelmes. Una altra barricada estava formada per pedres de grans dimensions.

Això, per tant, impedia que qui volia avançar ho pogués fer i si tiraven enrere, es trobaven amb una altra barricada, en aquest cas, de pneumàtics. A l'autopista, en sentit sud, és a dir, en direcció Barcelona, la barrera formada pels pneumàtics també s'estenia fins a aquests quatre carrils i a l'altre extrem n'hi havia una altra feta amb troncs d'arbres, entre altres elements. A banda, bona part del tram de l'autopista estava plena de vidres, d'ampolles que els manifestants anaven trencant i que ahir el matí, continuaven encara trossejats i escampats a l'asfalt.



Avituallament i mantes

Aquesta situació va causar dimarts que els 200 vehicles quedessin atrapats i que els serveis d'emergències de la zona s'activessin per tal d'atendre aquestes persones, moltes d'elles, conductors de camions per tal que poguessin passar la nit el millor possible. Per això, es va muntar un dispostiu a requeriment de Mossos d'Esquadra i que estava coordinat Protecció Civil.

Des de la nit i fins ahir a mig matí -quan es va desallotjar el tall- voluntaris de Protecció Civil de Salt, Girona i Sant Gregori, Creu Roja, SEM, membres de Protecció Civil de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Bombers de la Generalitat van estar portant menjar, aigua i mantes als ocupants dels vehicles atrapats al tall de l'AP-7.

Aquests, juntament amb la Policia Local de Salt també van acompanyar 84 passatgers de dos autobusos -la majoria de les persones eren d'edat avançada- que havien quedat atrapats al pavelló de Salt, on hi van passar la nit. Fins a mig matí, que els van anar a buscar amb altres vehicles, els van donar avituallament. A més, també es va ajudar dues persones amb problemes de mobilitat que havien quedat atrapades al tall.

D'altra banda,també va haver-hi dos camions que es van trobar amb les rodes desinflades. A un d'ells els Bombers el van ajudar a canviar la roda. Un dels xofers, en Popa, explicava a l'ACN: «Porto ja tretze hores aturat; la carretera és de tots, i no per fer manifestacions».

Pels volts de les deu es va desallotjar la carretera per part de Policia Nacional i Mossos i després, un cop apagades algunes barricades en flames i feta una part de neteja, cap a les dues del migdia es va començar a obrir algun carril. Poca estona abans, algun dels vehicles atrapats va poder girar cua, en el cas dels que anaven en sentit Barcelona, i van enfilar després de més de 14 hores aturats cap a la sortida de Girona Oest en contradirecció tal com se'ls va dirigir per part dels Mossos. Posteriorment, quan es va tenir neta part de la zona dels carrils que van en sentit nord, la policia va permetre també alguns vehicles pesants que anessin cap a Girona Sud per poder sortir de la via.