AVE. Una possible ocupació a les vies provoca el tall cautelar

La circulació dels trens d'alta velocitat entre Girona i Figueres va quedar interrompuda ahir durant una hora i mitja pel temor a una invasió de vies, segons va anunciar Renfe. Adif va explicar a través de Twitter que la interrupció es va fer de forma cautelar per la «possible presència de persones a la infraestructura» a Bàscara que finalment no es va produir. Un tren va quedar aturat a l'estació de Girona i durant el tall hi va haver cinc trens afectats. Prèviament, els Mossos d'Esquadra havien assegurat que des del cos no s'havia fet cap indicació per interrompre la línia. Aquests, però, van traslladar-se fins a la zona alertats pel possible tall, i van identificar un grup de persones. En una furgoneta hi havia altaveus i un equip de so que van requisar, i el conductor va explicar que era d'una associació cultural i que duien el material per un concert. S'han mantingut al costat de la línia de l'AVE, conjuntament amb els vigilants de seguretat d'Adif, fins cap a les sis de la tarda. Quan veien algun cotxe que enfilava el camí, identificaven els ocupants.

Segons va publicar el digital El Món, es tracta de la primera operació de la «Segona onada» desarticulada pels Mossos. Aquest nou grup pretén donar continuïtat als talls de Tsunami Democràtic que ahir va donar per finalitzats. Segons el periodista Quico Sallés, diversos CDRs van fer una convocatòria per seguir amb els talls de Tsunami Democràtic, que va donar per finalitzats ahir al matí. Un grup d'unes 30 persones s'hauria reunit en un hipòdrom abandonat a Esponellà per decidir si es duia a terme alguna acció, però va ser interceptada per diverses dotacions antiavalots de la policia catalana. En aquest sentit, el digital assegura que també van prendre les dades a la premsa i que no els van deixar fer fotografies.