Denunciats dos nebots de Quim Torra pel tall de l'AP-7 i les protestes a Salt

La Policia Nacional ha denunciat davant del jutge 26 persones per desordres públics, entre elles dos nebots del president català, Quim Torra, als quals va identificar després de desallotjar els independentistes que tallaven l'AP-7 a Salt (Gironès), que després van protestar al centre d'aquesta localitat.

Segons han informat a Efe fonts de la investigació, entre els 26 identificats per la Policia Nacional figuren dos nebots de Torra, un dels quals, Ernest M.T., militant de la CUP, ja va ser detingut per tallar les vies de l'AVE a Girona en el primer aniversari de l'1-O.

Els dos nebots de Torra van ser identificats ahir per la Policia Nacional en ocasió del desallotjament de l'AP-7 a Salt (Gironès), on un grup d'independentistes es va mantenir a l'autopista amb barricades, un cop la plataforma anònima Tsunami Democràtic ja havia donat per finalitzat el tall d'aquesta via, iniciat la nit anterior.

En el seu atestat remès al jutjat de guàrdia, la Policia Nacional, que va actuar en el desallotjament de l'AP-7 a Salt en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, acusa els 26 independentistes identificats per un delicte de desordres públics, segons les fonts.

Després de més de dotze hores de tall de l'autopista, la policia va desallotjar ahir els manifestants independentistes que havien aixecat diverses barricades i fogueres en aquesta via a l'altura de Salt.

A més, diversos dels vehicles atrapats en el tall tenien rodes punxades i danys que van fer més difícil restablir la circulació.

Els agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional van avançar per l'autopista fent retrocedir els manifestants, alguns dels quals els van llançar pedres i d'altres objectes, sense que els agents arribessin a carregar contra ells.

En la fugida, un nombrós grup d'independentistes que participaven en la protesta es va dirigir al carrer principal del municipi de Salt, situat a escassos metres de l'autopista, on també van aixecar una barricada.

A més de les 26 persones, entre elles els dos nebots de Torra, que figuren en l'atestat per desordres públics remès al jutjat de guàrdia, la Policia Nacional també va denunciar ahir administrativament, després del desallotjament de l'AP-7 i les protestes a Salt, 28 persones més per infracció de la llei de protecció de la seguretat ciutadana.

Es dóna la circumstància que els Mossos d'Esquadra també van identificar ahir a la tarda el cotxe d'una de les filles de Torra, en un dispositiu policial per evitar un intent de tallar la línia de l'AVE a Bàscara (Alt Empordà) per part del grup independentista "Segona Onada", que agrupa diversos CDR de Girona.

Els agents únicament van poder anotar la matrícula del vehicle, de manera que no van poder comprovar qui hi havia al seu interior.

Els operatius sobre el terreny van posar aquesta dada en coneixement del centre de coordinació policial (CECOR), en el qual estan integrats els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Adif va interrompre ahir a la tarda el servei de l'AVE, a l'altura de Bàscara, com a mesura de seguretat, per evitar possibles accidents en el cas d'una invasió de vies per part de manifestants independentistes, en una línia on els trens circulen a velocitat molt elevada.