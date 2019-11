Mapa interactiu: els vots a Vox a tots els municipis gironins

Vox ha estat el partit polític que ha aconseguit un major creixement en les últimes eleccions generals, també a les comarques gironines. En el següent mapa interactiu, es poden comprovar els vots que ha obtingut la formació liderada per Santiago Abascal en totes les seccions censals dels municipis de la província de Girona. En algunes, situades a Masarac, Maçanet, Massanes i Castell-Platja d'Aro, rep entre el 20 i el 24% dels vots totals, situant-se com a segon partit més votat, sempre per darrere del PSC.