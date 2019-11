Nou caos de trànsit a l'N-II i l'AP-7 pels talls dels independentistes

Les protestes endegades dilluns per l'independentisme a la Jonquera i traslladades dimarts a l'AP-7 a Salt van afectar la xarxa viària durant tot el dia d'ahir. Després de 16 hores de tall, i tot i el desallotjament dels manifestants durant el matí, les tasques de neteja van permetre obrir ahir només dos dels quatre carrils de cada direcció per la dificultat de restaurar les condicions òptimes de la via. Els operaris van haver d'enfrontar-se a les barricades que van deixar els manifestants, formades per restes de fogueres, grans pedres dispersades, forats i mobiliari.

A primera hora del matí la carretera encara estava tallada completament, i es mantenien els desviaments en ambdues sortides. No va ser fins a les dues del migdia que es van poder obrir els dos primers carrils en sentit Barcelona, que és el que menys afectacions va patir a conseqüència de les barricades. Una hora més tard es van alliberar dos dels carrils en direcció França després d'hores de feina enretirant de forma manual i també amb un camió grua tots els obstacles de les vies, com ara les 80 vares de ferro clavades a la calçada i cera d'espelmes.

Durant tot el dia la circulació per l'AP-7 a Girona i a la seva perifèria va ser intensa. Els desviaments en sentit sud van provocar 6 quilòmetres de cues i un quilòmetre en sentit nord. Des de primera hora del matí l'afectació es va allargar fins a Sant Julià de Ramis, on durant tot el dia la circulació pels dos carrils operatius va ser intensa. En el sentit nord a l'altura de Riudellots la circulació també era densa per un dels carrils tallats, una situació que s'arrossega des de dilluns.

L'N-II, que havia de carregar tot el trànsit desviat de l'AP-7, va congestionar-se fins al punt d'acumular cues de més de 20 quilòmetres entre Girona i Fornells de la Selva durant tot el matí. De fet, el Departament d'Interior va decidir aixecar temporalment i mentre «substitueixin les causes que han motivat la seva adopció» la restricció de vehicles pesants de més de 26 tones i de 4 o més eixos per l'N-II entre la Jonquera i Fornells de la Selva, que suposen 64 quilòmetres de carretera. Aquesta via va acumular durant el matí 13 quilòmetres de cua en ambdues direccions a l'altura de Girona i de Fornells amb una «acumulació» de tràilers. A més, en el seu tram sud, que es correspon a l'A-2, en va acumular cinc més. La C-66 a Girona, que fa d'enllaç amb l'N-II també va patir tres quilòmetres de cua.

Tot i la crida per part d'un grup organitzat aliè a Tsunami Democràtic i recolzat pels CDRs, batejat com a«Segona onada», finalment no hi va haver nous talls a Girona durant la tarda. En canvi, a Barcelona els CDRs van fer una convocatòria per «bloquejar» per segon dia les principals vies de la capital catalana: la Diagonal, la Gran Via i la Meridiana que ja es talla des de fa 30 dies.



Preocupació «relativa»

La Cambra de Comerç de Barcelona veu amb «preocupació» els «greus perjudicis econòmics, tant a Catalunya com a l'Estat espanyol i Europa» provocats pels talls de vies estratègiques com l'AP-7 promoguts pel Tsunami Democràtic, però assegura que són «clarament inferiors als causats per la manca d'inversió de l'Estat» a Catalunya. En un comunicat fet públic ahir, l'ens presidit per Joan Canadell dona «suport i solidaritat» als empresaris i autònoms afectats pels talls, especialment al sector del transport. Amb tot, també recorda que la crida a la mobilització «no és més que la reacció, no desitjada, però legítima, a la negativa reiterada de l'Estat a negociar una solució política al conflicte innegable que viu Catalunya». En aquest sentit, l'ens demana al PSOE i Unides Podem «concreció» i una «aposta clara pel diàleg amb l'objectiu de restablir l'estabilitat econòmica i els drets de Catalunya».