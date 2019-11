Un olotí s'enfronta a 8 anys de presó per fer tocaments i magrejar una adolescent

L'Audiència de Girona ha jutjat un olotí que s'enfronta a 8 anys de presó acusat de fer tocaments i magrejar una adolescent a prop de la plaça de Braus. Segons sosté la fiscalia, els fets van tenir lloc la nit de Sant Joan d'ara fa dos anys, quan el processat va immobilitzar la menor, que aleshores tenia 13 anys, i li va fer tocaments al cul i als pits. Davant del tribunal, l'acusat ha negat els càrrecs i ha sostingut que l'adolescent s'ho ha inventat tot, perquè aquella nit ell li va recriminar que estigués fumant un porro. La denunciant ha declarat a porta tancada. La fiscal demana que es condemni l'olotí per abús sexual i que, a banda de la presó, es passi 10 anys en llibertat vigilada i hagi d'indemnitzar l'adolescent amb 1.500 euros.

Segons recull l'escrit de fiscalia, els fets que han arribat avui a judici haurien tingut lloc la nit de Sant Joan, cap a quarts d'una de la nit del 25 de juny del 2017. L'acusat, que ara té 44 anys, passejava el gos per la zona de la plaça de Braus d'Olot quan va trobar-se amb l'adolescent. La fiscalia sosté que, dies abans, ja li havia cridat l'atenció perquè la menor anava amb pantalons curts.

Aquella matinada, l'home li va dir: "Escolta, a tu et conec de l'altre dia, que portaves uns pantalons molt curts". I immediatament –segons recull l'escrit d'acusació- el processat, "aprofitant la diferència física, l'obscuritat i que a la zona no hi havia ningú més", va immobilitzar la menor (agafant-la dels braços per darrere), li va tocar el cul i li va magrejar els pits per sota de la roba.

La fiscalia recull que els tocaments van durar "uns set segons". Quan l'adolescent va aconseguir que l'acusat la deixés anar –continua l'escrit- l'home va fugir corrents amb el seu gos. La menor va denunciar els fets aquella mateixa nit i els Mossos d'Esquadra van detenir l'olotí a casa seva, a prop del lloc dels fets.

Durant el judici, el processat ha negat els càrrecs. Sí que ha admès que aquella matinada s'havia trobat amb la menor, a qui no coneixia de res, i que va ser ella qui se li va acostar per demanar-li foc. L'acusat ha declarat que, d'entrada, li havia dit a la menor que no fumés, perquè tot just era una adolescent, i que també li va retreure que tingués un porro de marihuana a les mans.

Llavors, segons la seva versió, la menor es va encabritar. "Es va posar com una energúmena i, quan se n'anava, em va dir que me'n recordaria d'això", ha dit el processat. L'home ha explicat que va tornar a casa seva, sense donar-hi més importància, i que poc després els Mossos d'Esquadra s'hi van presentar per detenir-lo.



A porta tancada

A l'Audiència, la denunciant ha declarat a porta tancada. Pel què s'ha pogut saber durant l'informe final de la fiscal, però, la menor ha sostingut que l'acusat li havia fet tocaments. A més, també ha dit que per desempallegar-se'n, li havia fet una mossegada al braç.

Durant el judici, han declarat diversos testimonis. Per una banda, una veïna ha explicat que aquella nit va veure l'acusat parlant amb l'adolescent, però que no va veure que l'immobilitzés ni li fes tocaments. "Estaven xerrant normal", ha dit. Dies més tard, quan va saber que la menor havia denunciat l'olotí, ella mateixa li va oferir ajuda i va prestar-se a declarar si era necessari.

La dona del processat ha dit que aquella matinada era a casa i que el seu marit va estar-se fora uns deu minuts passejant el gos. Però també ha explicat que, un cop ja hi havia la denúncia interposada, es va trobar el xicot de la menor al carrer i que el jove li havia demanat "disculpes", perquè la seva parella l'havia posat en un "gran problema" (en referència a què s'hauria inventat l'agressió).

Entre la tanda de testimonis també hi havia un amic de l'adolescent. Davant del tribunal, ha explicat que aquella nit estava esperant la menor pels voltants d'El Torín, i que la va sentir cridant demanant ajuda. "Estava tensa i espantada, dient que l'havien volguda tocar; aleshores, vaig veure un home corrents amb un gos, el vaig seguir fins a casa seva i vaig començar-li a cridar que baixés fins que van arribar els Mossos", ha dit.

Dins l'apartat de pericials, una metgessa que va examinar l'acusat després de la seva detenció ha explicat que enlloc li va veure marques d'una mossegada. I per últim, les psicòlogues que han declarat al judici han donat credibilitat al relat de la menor.



8 anys de presó

Al final del judici, que s'ha fet a la Secció Tercera, la fiscal ha demanat que es condemni l'acusat a 8 anys de presó per un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys. A més, sol·licita que després de complir condemna es passi 10 anys en llibertat vigilada, que no pugui treballar amb menors durant 3 anys i que hagi de pagar una indemnització de 1.500 euros.

La defensa, per la seva banda, ha demanat l'absolució. De manera alternativa, qualifica els fets com un abús sexual amb l'atenuant de reparació (perquè el processat ja ha consignat la quantitat de la responsabilitat civil) i demana que se'l condemni a 2 anys de presó. El cas ha quedat vist per a sentència.