Les Planes acusa Ensenyament de poc compromís amb l'escola

L'Ajuntament de les Planes ha aturat les inversions previstes en la millora de l'escola del poble perquè onze mesos després d'un compromís pres pel conseller Josep Bargalló no s'ha fet res. L'alcalde de les Planes, Eduard Llorà (JuntsxCat), ha plantejat que a partir d'ara l'Ajuntament es limitarà a fer «el manteniment de l'escola i prou».

L'alcalde ha explicat que en els últims anys l'Ajuntament ha invertit 350.000 euros en obres de millora per adequar l'escola a les necessitats del segle XXI. Han fet aules, sanitaris, tancaments i millores a la façana i el pati. L'Ajuntament calcula que tot i la inversió de 350.000 euros encara faltaria una inversió d'entre 150.000 i 200.000 euros. «Posem en dubte que aquestes inversions corresponguin als ajuntaments», ha considerat Llorà.

L'escola és un edifici modernista amb més de 100 anys que requereix més atencions que una escola construïda dins els cànons actuals.

Va ser en l'acte de commemoració del centenari quan el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, el director territorial d'Ensenyament, Martí Fonalleras, l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà, i el regidor d'Ensenyament, Marc Portillo, es van reunir per tractar la manera de finançar el manteniment i la millora d'un edifici escolar centenari i reconegut pel seu interès arquitectònic.

En la reunió, l'alcalde de les Planas, Eduard Llorà, va plantejar que l'Ajuntament d'un poble pot assumir el manteniment d'una escola però l'adequació d'un edifici antic a les necessitats actuals no es pot definir com a manteniment.

Va ser quan, segons Llorà, Bargalló va anunciar una línia d'ajuts per a centres catalogats i antics en els pròxims set anys. La línia s'havia d'incloure en els pressupostos i, de moment, no hi ha ni pressupostos ni línia.

Llorà considera que Ensenyament va prometre allò que no podia complir. «Necessitem que algú tregui algun tipus d'ajuda per a aquest tipus d'edificis catalogats», ha exposat.

També ha recordat que ningú ha obligat l'Ajuntament a fer les inversions que ha fet. «Ho hem fet per responsabilitat», ha assenyalat.

Edurad Llorà ha indicat que l'Ajuntament de les Planes continuarà en la línia d'exigir a Ensenyament els ajuts, perquè «tots ens hem de responsabilitzar d'allò que ens pertoca».