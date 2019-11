L'AP-7 reobre totalment a Salt després de 51 hores

L'AP-7 entre Salt i Sant Gregori ja està completament oberta en els dos sentits de la marxa des de les nou del matí.

Ho ha fet després de 51 hores de problemes a la via, ja que els manifestants aquest dimarts al vespre hi van començar l'acció de Tsunami Democràtic. Una mobilització que si bé es va donar per finalitzada pel moviment a les 8 del matí, els manifestants no van marxar fins a les 10 quan hi va haver la intervenció policial.

Des de llavors, s'hi ha estat treballant per tornar-hi la normalitat. Per això, els treballadors d'Abertis han restablert la normalitat després d'haver retirat totes les restes de les barricades del tall convocat aquest dimarts per Tsunami Democràtic i que es va estendre fins ahir el matí.

En aquest punt de l'AP-7 a banda de retirar les restes, la companyia també ha hagut d'instal·lar noves tanques que els manifestants van arrencar per muntar les barricades i també, han hagut de reasfaltar els punts on s'havia cremat l'asfalt o havia quedat més malmès.

Ara la vista aèria mostra com un tram de poc més de 3 quilòmetres compta amb diversos pedaços fruit dels incendis i les barricades que es van fer a la calçada.

Durant el matí i fins que s'ha normalitzat el trànsit, s'han produït retencions de 3,5 quilòmetres en sentit Barcelona perquè encara s'hi treballava per normalitzar la situació. En sentit nord, però, ja estava tot obert.

D'altra banda, segons el Servei Català de Trànsit, a l'AP-7 gironina també hi ha 2 carrils tallats a Sant Julià de Ramis en sentit sud i 1 carril tallat a Riudellots de la Selva en sentit nord.

Són talls que s'han fet per regulació de trànsit i per si es tornés a tallar l'AP-7 per manifestació, asseguren des del Servei Català de Trànsit. I que permetrien poder desviar per les sortides 6 i 8 de l'autopista AP-7 els vehicles.