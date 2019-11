Un 48% de pacients atesos per primer cop amb addicció a l'alcohol inicien tractament

A la província de Girona, segons dades registrades el 2018 pels centres d'atenció a les drogodependències, un 48% de pacients atesos per primera vegada, és a dir, un total de 1.345, van iniciar el tractament per problemes d'addicció a d'alcohol. La dada és lleugerament superior a la mitjana catalana que és d'un 42,2% i correspon a 5.879 casos. «Els percentatges són similars als del 2017, d'un any per l'altre no hi ha canvis significatius, però sí que s'ha de tenir present que la problemàtica persisteix i no tothom és conscient de la seva magnitud», explica Begoña Gonzalbo, coordinadora dels centres d'atenció i seguiment a les drogodependències de la demarcació.

D'altra banda, el tractament genera una mitjana de 6,69 visites l'any. «Hi ha pacients amb més constància que d'altres, n'hi ha que venen un primer cop i no tornen fins al cap de mesos, depèn molt de factors externs i de l'estat de cada persona», matisa Gonzalbo. Respecte a la mitjana d'edat dels usuaris és d'entre 47 i 48 anys tot i que no es pot precisar amb exactitud. «El perfil més habitual de pacient és aquell que fa temps que ingereix alcohol de manera desmesurada i no se n'adona que pot tenir un problema fins al cap dels anys», explica Begoña Gonzalbo.

Segons l'informe de l'Agència de Salut Pública de Catalunya el 2018, del total de casos a tot el territori, un 74,3% són homes i és en un 65,9% la droga que motiva la demanda entre la franja d'edat dels 51 i 60 anys. L'informe subratlla que el 57,8% de total de casos ha consumit a diari 30 dies abans d'iniciar el tractament. En relació amb la situació laboral, només un 42,3% treballa, i si s'analitza aquest factor per sexe, aquest percentatge baixa encara més en el cas de les dones (38,9%) però puja en el cas dels homes (43,4%). El mateix informe diu que la intoxicació per alcohol representa el 42,6% del total d'ingressos a urgències per drogues a Catalunya (17.477), un total de 7.443 casos. La franja d'edat de 18 a 25 anys és la més nombrosa: 913 homes (57,7%) i 726 dones (44,3%).

Incís en l'atenció primària



Una de les dades més rellevants de l'enquesta de l'Agència de Salut Pública és que el 33,8% dels casos a Catalunya són derivats des dels centres d'atenció primària, cosa que demostra la importància del cribratge i la tasca psicoeducativa en les primeres fases de consum abusiu que es realitza als centres de salut. «No ens oblidem que l'atenció primària és la via d'entrada a la sanitat pública, des d'on es poden detectar casos d'addiccions i es poden prendre mesures per prevenir-ne», explica Begoña Gonzalbo.

Després de l'alcohol, a Girona es van iniciar nous tractaments per addicció a la cocaïna (26%), el cànnabis (12%) i l'heroïna (6%). En total, els centres d'atenció a les drogodependències van atendre 4.456 pacients a Girona el 2018.

Dia Mundial sense Alcohol



Amb motiu del Dia sense Alcohol, que se celebra avui, la Xarxa Pública de Centres d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) insisteix en la magnitud del problema. Les causes per les quals es fa la demanda de tractament d'alcohol en els centres gironins responen a problemes laborals, familiars i/o econòmics, a banda dels problemes legals que tot sovint queden associats als efectes de l'alcohol i dels problemes de salut, vinculats a les malalties associades. Per sisè any consecutiu, s'impulsa la Setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d'alcohol que finalitzarà aquest diumenge. «L'alcohol és una de les substàncies legals més perilloses per a la salut», afirma Gonzalbo, qui lamenta que la ciutadania hi té un accés massa «elevat». També insisteix en la importància de crear campanyes de sensibilització sobre els riscos de la substància així com de prevenció des de tots els centres d'atenció primària. «L'alcohol té un paper cultural massa alt per a la societat; cal prendre consciència dels efectes negatius que causa a la salut», afirma Gonzalbo.