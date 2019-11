Enxampats tres homes talant arbres il·legalment a Llagostera

La Policia Local de Llagostera i els Agents Rurals han enxampat tres lladres que talaven il·legalment branques d'eucaliptus d'una finca particular. Aquest tipus d'arbres és cotizat en el món de l'ornamentació i ara és l'època que les autoritats atrapen més lladres de branques d'aquest tipus d'arbre. Els tres homes han quedat denunciats pels Agents Rurals de forma administrativa per la sostracció dels arbres.

Avís del propietari



Els fets es van desencadenar ahir el matí, quan la Policia Local va rebre una trucada del propietari d'una finca forestal, que està ubicada al veïnat de Ganix de Llagostera, on els alertava que tenia tres homes que talaven abres.

Ràpidament una patrulla de Policia Local de Llagostera es va desplaçar fins al lloc dels fets. Va identificar a tres homes i dos vehicles, un dels quals es trobava al bosc, on hi ha eucaliptus.

Davant dels fets, els agents van comissar les eines que portaven aquests falsos llenyataires i van requerir els Agents Rurals. Un cop al lloc dels fets, aquests van denunciar per la via administrativa els tres homes per la sostracció i la tala il·legal.

Aquest tipus de branques són un botí llaminer perquè s'utilitzen per decoració, un reclam per aconseguir la matèria primera de forma fraudulenta i introduir-la al mercat negre.