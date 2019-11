Una filla i dos nebots de Quim Torra, entre els identificats

Tres membres de la família del president de la Generalitat, Quim Torra, es troben entre els implicats en la investigació per desordres públics pel tall de l'AP-7 i les protestes a Salt de dimecres, així com en un intent de tallar les vies de l'AVE en protesta contra la sentència del procés.

D'una banda, es van identificar dos nebots del president en el desallotjament de l'autopista (sortida Girona Sud) i, de l'altra, els Mossos van registrar la matrícula del cotxe d'una de les seves filles entre els que van intentar tallar la circulació del tren d'alta velocitat, a l'altura de Bàscara. Tot i així, en aquest últim cas encara no s'ha pogut comprovar qui ocupava realment el vehicle.

Segons ha informat l'agència Efe, dos nebots de Torra es troben entre les 26 persones denunciades per desordres públics per la suposada implicació en el tall de l'AP-7 a Salt i la posterior protesta al centre del municipi, quan la plataforma de Tsunami Democràtic ja havia desconvocat la mobilització.

La Policia Nacional va identificar-los dimecres després del desallotjament de l'autopista –un dispositiu que va efectuar en coordinació amb els Mossos–, després que diversos manifestants ocupessin la via durant dotze hores amb l'ajuda de fogueres i barricades.

Així, doncs, els dos nois figuren en l'atestat de 26 identificats amb el que les forces de l'ordre els acusen d'un delicte de desordres públics. Tanmateix, a part de l'obstrucció de la via, els focs i les barricades, s'afegeix que alguns dels vehicles atrapats van patir danys i punxades de roda, fet que va dificultar la tornada a la normalitat de la carretera.

Precisament, va ser aquest desallotjament el desencadenant de la fugida de manifestants cap al centre de Salt, al carrer Major, que es troba a escassos metres de l'autopista i que es va convertir en un nou escenari de barricades.

A més de les 26 persones que consten en l'atestat, remès al jutjat de guàrdia, la Policia Nacional també ha denunciat administrativament unes altres 28 persones que també participaven en el tall per presumptes infraccions de la llei de protecció de la seguretat ciutadana.

A tot això, també s'ha desvelat que un d'aquests dos nebots, Ernest M.T., militant de la CUP, ja va ser detingut per tallar les vies de l'AVE a Girona en el primer aniversari de l'1-O.

Una filla, al punt de mira



Els Mossos d'Esquadra van identificar dimecres a la tarda el cotxe d'una de les filles del president en l'intent d'invasió de les vies de l'AVE al seu pas per Bàscara.

Durant el dispositiu policial desplegat en aquest municipi, els agents dels Mossos van identificar un cotxe Chevrolet que és propietat d'una de les filles de Torra, segons va informar ahir El Nacional. Els policies no van poder aturar el cotxe -on anaven dues persones-, per la qual cosa no van poder veure qui el conduïa, però sí que van registrar la placa de la matrícula i van identificar-ne la propietària.

Els operatius sobre el terreny van posar aquesta dada en coneixement del centre de coordinació policial (CECOR), en el qual estan integrats els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Segons han informat els agents, aquesta temptativa de tallar la circulació de l'AVE la van dur a terme el grup independentista Segona Onada, que aplega diversos CDRs de Girona.

De fet, tot i que la invasió de les vies de tren no va acabar prosperant, el servei de l'AVE va quedar interromput entre Girona i Figueres durant una hora i mitja com a mesura preventiva de seguretat. Adif va prendre la decisió a dos quarts de cinc de la tarda, quan els grups de CDRs feien ressò de la convocatòria a les xarxes, i va començar a desviar els passatgers a altres línies de tren convencional. A les sis de la tarda es va restablir la circulació.