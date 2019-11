Policies a prop d'un institut

«La policia espanyola desplegada injustificadament ahir davant un institut de Girona a l'hora d'esbarjo a 2,5 km del tall de l'AP-7», afirmava ahir el regidor de la CUP Lluc Salellas a Twitter on penjava un vídeo on veien furgones i policies davant de l'IES Santa Eugènia. També titllava de «desproporcionada» l'actuació i reclamava a Madrenas que demani explicacions a la Subdelegació del Govern. Des de la Policia diuen que van aparcar allà perquè els manifestants de Salt estaven dispersats i anaven cap a Girona. I que si es van acostar a algun jove del centre va ser perquè feia alguna actuació il·legal, com fumar porros o encarar-se als agents.