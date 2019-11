El GPS els porta per una pista forestal i els Bombers els han de rescatar en quedar atrapats

Ensurt durant la matinada de dijous per uns treballadors d'una empresa quan tornaven de sopar de la zona de Pardines, al Ripollès.

Com qualsevol persona que no es coneix massa la zona, van posar el GPS a la furgoneta per anar cap a la capital de la comarca i aquest aparell per satèl·lit els va desviar per una pista forestal, ja que havia de ser el camí més curt.

Van enfilar-se per aquesta pista forestal en sentit Ripoll però la mala sort va fer que s'hi quedessin atrapats. En concret, la furgoneta s'hi va quedar encallada pel fang. Tot i els intents per sortir les rodes relliscaven pel fang i no van poder-ne sortir.

Arran dels fets, el grup de treballadors va optar per alertar el telèfon d'emergències 112 i els Bombers són el cos d'emergències que es va encarregar del rescat. Van rebre l'avís quan faltaven 20 minuts per la una de la matinada que hi havia un grup de persones al mig d'una pista forestal de Pardines i que no en podia sortir.

Ràpidament, els efectius dels Bombers s'hi van desplaçar i en poca estona ja hi van arribar. Van ajudar els ocupants a sortir del vehicle i els van rescatar d'aquesta situació que segurament recordaran en forma d'anècdota durant molts anys.

Un cop sans i estalvis, els Bombers van traslladar els treballadors fins al parc de Bombers de Ripoll. Com que s'allotjaven en un hotel de Setcases, un cop al parc, els protagonistes de l'ensurt van gestionar un taxi i van tornar sans i estalvis cap a l'hotel del Ripollès.

El vehicle que va quedar atrapat pel fang, però, va quedar abandonat a la pista forestal, ja que a aquelles hores de la nit era impossible poder-lo treure. Ahir, segons els Bombers, estava previst que els afectats gestionessin un servei de grua per rescatar-lo del fang i així poder-lo tornar a fer servir. Ara bans d'utilitzar el GPS segurament s'ho miraran dues vegades, per evitar situacions així.