Joan Roca i Nandu Jubany cuinen en una gala per la fibrosi quística

Joan Roca i el cuiner Nandu Jubany van participar ahir a la nit a la Nit Bufona , un esdeveniment solidari organitzat per la Fundació Arcadi –creada per una família gironina amb un fill afectat per la malaltia– amb l'objectiu de recaptar fons per a un projecte d'investigació que es porta a terme a l'hospital Vall d'Hebron. D'entrada, la gala s'havia de celebrar a l'Auditori de Girona, però degut a l'èxit d'inscrits es va haver de traslladar al Mas Marroch per guanyar més espai. Els assistents van poder gaudir d'un menú elaborat pel Celler de Can Roca i en Nandu Jubany amb showcooking en directe. Durant la gala també hi va haver actuacions musicals, divulgació i d'altres sorpreses. La fibrosi quística és una malaltia genètica i hereditària. És una patologia crònica i degenerativa que perjudica principalment el sistema respiratori.