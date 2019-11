L'Audiència deixa en llibertat el jove de Llagostera empresonat pels aldarulls a Girona

La Secció Quarta de l'Audiència de Girona ha ordenat la llibertat provisional per al jove de Llagostera (Gironès) empresonat pels disturbis que hi va haver a Girona la matinada del 19 d'octubre. El tribunal ha estimat el recurs d'apel·lació interposat per la defensa, perquè no veu risc de fugida –el jove té arrelament- ni tampoc de reiteració delictiva. L'Audiència, això sí, ordena que el noi, que ara té 23 anys, comparegui als jutjats cada quinze dies, li retira el passaport (tot i que no en té) i li prohibeix sortir de l'espai Schengen. El jove està acusat de dos delictes agreujats de desordres públics i atemptat a agent de l'autoritat, a més d'un tercer delicte de lesions lleus per, suposadament, haver llançat una pedra contra un agent antiavalots. Dels cinc empresonats a Girona pels aldarulls, tres continuen a presó.

L'Audiència de Girona ha ordenat llibertat provisional per al jove de Llagostera detingut i empresonat arran dels aldarulls que hi va haver a Girona la nit del 18 al 19 d'octubre. La Secció Quarta ha estimat el recurs d'apel·lació interposat per la defensa del noi, representat per l'advocat Manel Mir, que al·legava que no hi havia risc de fugida ni de reiteració delictiva. També subratllava que no hi havia constància de l'existència objectiva de la pedra que suposadament hauria llençat a un agent de policia.

El tribunal considera que ni el risc de fugida ni el de reiteració delictiva "concorren amb l'entitat suficient per mantenir la mesura cautelar" dictada pel Jutjat d'Instrucció 2 de Girona. En aquest sentit, conclou que la presó provisional "no és imprescindible per assegurar la disponibilitat processal" de l'investigat perquè el jove té "suficient arrelament familiar, laboral i social".

El noi, de 23 anys, viu a Llagostera amb la seva mare i –com recull la interlocutòria- ha acreditat una activitat laboral continuada "pròpia de la seva incipient incorporació al mercat laboral, especialment en activitats relacionades amb el turisme d'estiu". A més, té diverses titulacions. Entre elles, primers auxilis, auxiliar de veterinari, monitor d'activitats d'oci i "col·labora amb entitats socials de la seva localitat". "L'investigat té 23 anys per la qual cosa no podem exigir-li un arrelament més gran", detalla el tribunal a la interlocutòria.

Pel que fa al risc de reiteració delictiva, la sala es remet la resolució dictada per la Secció Tercera aquest dimecres. Precisament, la que va deixar en llibertat provisional el jove de Girona també detingut pels mateixos disturbis.

La Secció Tercera concloïa que aquest risc suposa una "previsió de futur" que s'ha de "sustentar" en dades objectives que permetin constatar que tornarà a participar en activitats delictives. En aquest sentit, la Secció Quarta fa seus aquests arguments i remarca que, en el cas del jove llagosterenc, el noi no té antecedents penals ni policials i "no consta" que "participés en altres fets violents aquell mateix dia o durant la mateixa setmana".

"No considerem raonable que, en cas de quedar en llibertat, torni a repetir-los quan, per contra, és lògic pensar que estar encausat pels mateixos pot constituir un element de dissuasió per la repetició de conductes anàlogues", detalla el tribunal. Tot i això, recorda que en cas que el noi es veiés involucrat en fets similars, aleshores sí que podria apreciar-se el risc de reiteració delictiva "com a fonament" de la presó provisional.

Per tot plegat, l'Audiència deixa el jove en llibertat provisional, li ordena que comparegui als jutjats cada quinze dies, li retira el passaport (tot i que no en té) i li prohibeix sortir de l'espai Schengen.

Tres joves més continuen a la presó

El jove està acusat de dos delictes agreujats de desordres públics i atemptat a agent de l'autoritat, a més d'un tercer delicte de lesions lleus per, suposadament, haver llançat una pedra contra un agent antiavalots. Dels cinc empresonats a Girona pels disturbis, tres continuen a presó. La setmana passada, l'Audiència de Girona va desestimar els recursos d'apel·lació interposats per les seves defenses, i va decidir mantenir-los entre reixes fins que el seu cas no arribi a judici.