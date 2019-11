La negociació entre Ryanair i sindicats acaba sense acord

Ryanair i els sindicats no van arribar a cap acord en la seva última reunió d'ahir, que posa en principi punt i final al període de negociacions sobre l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), que afectarà un total de 432 treballadors i que comportarà el tancament, previst per al 8 de gener, de les bases que la companyia irlandesa té a Girona, Tenerife Sud, Las Palmas de Gran Canaria i Lanzarote.

Tot i que des de Ryanair no havien descartat una possible pròrroga i tenir uns dies més de marge, els sindicats havien subratllat que assistien a la reunió «amb la idea que fos l'última», després d'un mes de negociacions. Malauradament, però, les negociacions no han arribat a cap punt d'encontre, si bé és cert que abans de començar la secretària de Comunicació del sindicat USO-Ryanair, Lidia Arasanz, havia manifestat que s'hi presentaven «amb l'esperança i disposats a parlar» per tal d'evitar tots els acomiadaments –previstos per a 327 tripulants de cabina i 105 pilots– i procurar que els trasllats es duguessin a terme dins d'Espanya.



Denúncies d'irregularitats

Aquest mes de consultes de l'ERO no ha quedat exempt de polèmica per suposades irregularitats de Ryanair. Els sindicats USO, Sitcpla i Sepla han denunciat que la companyia irlandesa no ha presentat un pla de recol·locació, que la documentació no era completa i que tampoc ha respost a les peticions d'informació de la part social.

Per aquest motiu, els representants dels treballadors havien presentat un escrit a Direcció General del Treball, Migracions i Seguretat Social sol·licitant la seva assistència.