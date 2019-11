Obre l'AP-7 després de 51 hores de segrest

Les protestes de Tsunami Democràtic han deixat conseqüències molt visibles a l'autopista de peatge AP-7. Ahir, pels volts de les nou del matí, finalment es va poder obrir el trànsit en tots els carrils de la infraestructura en el seu pas per Salt després de tornar-la a deixar a punt pel pas vehicles. Això passava 51 hores després que els manifestants tallessin aquesta carretera en aquest punt del Gironès. I que va deixar uns 200 vehicles atrapats. Els seus ocupants van haver de passar la nit a la carretera i gràcies als serveis d'emergències ho van poder fer de forma més «còmoda», ja que els van ajudar amb tot el necessari.

El dimecres al migdia, un cop desallotjada l'autopista, ja es van poder veure els primers treballadors d'Abertis sobre la calçada analitzant les destrosses i poc després, ja la primera maquinària pesant. Abans, però, els Bombers van haver d'apagar algunes barricades que els qui protestaven van incendiar per evitar el pas de la policia, que els va desallotjar 15 hores després de la invasió de l'autopista i del posterior tall.

Des del dimarts, pels volts de dos quarts de sis de la tarda, aquesta via ràpida que uneix Espanya amb França havia quedat col·lapsada per la mobilització de Tsunami Democràtic. I la calçada en va patir les conseqüències, les barricades van fer malbé el ferm allà on es va calar foc. Sobretot, en una zona on es van incendiar pneumàtics, a tocar d'un dels ponts de l'autopista a Salt. A banda, els independentistes, per aixecar aquestes barricades, van destrossar les tanques de l'autopista i també van talar arbres.

Ahir, un cop obert el trànsit i recuperada la normalitat en aquest tram de l'AP-7, es podia veure com si fossin peces d'un puzle, diversos pedaços de nou asfalt. I és que en aquests punts on s'hi va fer foc o s'hi van encendre espelmes va ser necessari reasfaltar.

A banda i banda dels talusos, també hi havia força punts amb tanques noves metàl·liques, ja que les antigues, ja les havien retirat el dia abans els camions grua que van treure les peces de les barricades.

Durant el matí d'ahir es va restablir la normalitat, això va ser cap a les nou. Però abans, es van produir retencions de 3,5 quilòmetres en sentit Barcelona perquè encara s'hi treballava per normalitzar la situació. En sentit nord, però, ja estava tot obert.

Prevenció per mobilitzacions



D'altra banda, segons el Servei Català de Trànsit, a l'AP-7 gironina també es van deixar ahir dos tallats a Sant Julià de Ramis en sentit sud i 1 carril tallat a Riudellots de la Selva en sentit nord. Són talls que es van fer per regulació de trànsit i per si es tornés a tallar l'AP-7 per manifestació, segons el Servei Català de Trànsit. I permetrien poder desviar els vehicles per les sortides 6 i 8 de l'AP-7.

Des d'Abertis, la concessionària de l'autopista, ahir es van limitar a dir que s'estan analitzant les conseqüències que han tingut els talls de Tsunami Democràtic i que han afectat de ple les comarques de Girona.

De moment valoren la situació global i que, quan ho considerin necessari, prendran les mesures adients.