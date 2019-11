Olot prova la recollida amb els contenidors amb identificació

Els veïns del barri de Pequín d'Olot faran la prova pilot del model d'escombraries que en un futur pròxim l'Ajuntament preveu desplegar per tota la ciutat. Es tracta del sistema de contenidors d'obertura amb targeta i bosses amb codi que durant el 2020 la major part de localitats de la Garrotxa han previst adoptar. Les targetes d'obertura i els codis de les bosses permetran que tot el que entri als contenidors sigui detectat a distància des de les dependències del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) a la carretera de Riudaura.

La prova comença avui amb l'inici de les feines d'informació i el repartiment de les targetes identificatives i durarà 6 mesos. Els 24 contenidors nous no s'instal·laran a la via pública fins al 25 de novembre. Seran contenidors d'envasos lleugers, matèria orgànica, paper, cartó i fracció resta.

Els contenidors seran tancats i només els podran obrir les persones que resideixen o treballen en 36o habitatges i establiments d'una zona compresa entre el carrer Madrid i el carrer Toledo, des de la confluència amb el camí de la Teuleria i fins al carrer Puig Roig, així com els carrers més propers.



Ús de targeta

En una primera fase de la prova no serà necessari l'ús de targeta, ja que els contenidors es podran obrir prement el polsador d'activació del sistema. La idea és que els usuaris tinguin un temps per adaptar-se al nou sistema. Serà a a partir del dia 2 de desembre quan els contenidors quedaran completament tancats i únicament es podrà fer ús d'ells amb la targeta identificativa de cada usuari.

Pel que fa a l'ús de les bosses, cada usuari podrà fer servir les que vulgui però hi haurà d'enganxar un paper adhesiu amb un codi QR que serà lliurat juntament amb la targeta. L'ús de la targeta i dels codis QR permetrà fer un seguiment de la utilització del servei i identificar els hàbits correctes i incorrectes dels ciutadans i també progressar per a l'aplicació d'una taxa d'escombraries segons la generació de residus.



Més selecció

El regidor de Medi Ambient, Aniol Sellabona (JuntsxCat), ha explicat que la prova pilot és el primer pas per «evolucionar cap a un model de recollida que arribi fins al 65% de selecció».

Sellabona va explicar que ara els olotins seleccionen un 42% dels residus mentre que al conjunt de localitats de la comarca la selecció és del 41%. Va argumentar que l'Ajuntament aposta per la selecció per dos motius. El primer és la convicció de la lluita contra el canvi climàtic i el segon és l'augment del cost de la gestió i la recollida dels residus. En el primer aspecte, va recordar que fa un mes l'Ajuntament va reconèixer que «estem en una situació d'emergència climàtica». Va posar sobre el faristol de la compareixença que tots els grups de l'Ajuntament van estar d'acord a decidir que havia arribat el moment de passar a l'acció i fer accions contra l'emergència climàtica.



Servei més car

En l'aspecte econòmic, va indicar que el cost del servei per a la recollida i la gestió dels residus augmenta i no perquè sigui voluntat de l'Ajuntament. Va posar d'exemple que hi ha costos com els cànons d'entrada de residus de l'abocador que augmenten segons les decisions de l'Agència Catalana de Residus.

Va plantejar que el cost d'entrada de les tones de deixalles a l'abocador anirà augmentant. Per afrontar l'augment del cost de la gestió, Sellabona va apuntar que intentaran reduir la quantitat de residus que Olot porta a l'abocador. Va explicar que la prova pilot servirà per començar «a diferenciar quines famílies fan una bona selecció dels residus que generen i quines famílies no en fan». Segons ell, la idea és progressar cap a la identificació dels que fan bé la selecció i els que no la fan bé amb l'objectiu de no pujar la taxa a les persones que fan la recollida «com toca» i penalitzar els que ho fan malament. També va recordar que Olot no podrà aplicar el sistema de manera conjunta amb els pobles de la comarca perquè va haver-hi queixes i firmes contra la puja de la taxa fins a un 14,8%.

El gerent del SIGMA, Francesc Canalias, va apuntar que sobre la base de les bosses amb codi podran diferenciar les persones que ho fan bé de les que ho fan malament. Segons ell, si les bosses no porten el codi, computarà que l'usuari ho ha fet malament.