La primera neu emblanquina la Cerdanya

les precipitacions d'ahir al matí van començar a tenyir la Cerdanya de blanc. A Puigcerdà, la neu va quallar tant al terreny com a les teulades de les cases, tot i que amb molt poc gruix, amb la qual cosa no es van registrar incidències destacades a la circulació. A l'entorn de l'estació d'esquí de la Molina es va acumular més neu, un fet que el complex va valorar molt positivament tenint en compte que aquest cap de setmana estava previst obrir una de les seves pistes a mode de primer «test» de la temporada. Tot plegat també contribueix a pronosticar un bon Pont de la Puríssima en termes d'ocupació i de visitants atrets per la pràctica de l'esport blanc al Pirineu. La cap comercial i de màrqueting de l'estació de la Molina (a la imatge), Marta Viver, va dir que la neu ha caigut en unes «dates molt bones», just a l'inici de la temporada d'esquí.