La província de Girona es lleva amb mínimes de ple hivern

La província de Girona s'ha llevat avui amb temperatures mínimes de ple hivern. Avui és dia de posar-se un bon abric, guants i bufanda per poder passar les primeres hores del dia.



A l'interior i el litoral el termòmetre no ha pujat dels 3 graus. Mentre que al Pirineu s'han superat els 11 sota zero.



En alguns punts de l'interior de la província s'ha baixat dels 0 graus i hi ha hagut gelades. Seria el cas de Fornells de la Selva on el mercuri ha caigut fins als -0,5 graus, La Vall d'en Bas ha tingut una mínima de -0.3 graus, Olot també ha patit una baixada de les temperatures amb -0,5 i a Vilobí d'Onyar, s'han assolit els -0,6 graus.



En poblacions arran de costa, el mercuri també li ha costat de pujar. A Roses per exemple s'ha registrat una mínima de 1,8 graus quan el dia abans havia estat de 3,1. A Castelló d'Empúries, la temperatura més baixa ha estat d'1,1 graus mentre que el dijous el mercuri havia arribat a 2,1.



El Pirineu hi ha hagut una matinada de ple hivern, tal com ha destacat el Servei Meteorològic de Catalunya amb el següent mapa:





Hem tingut una matinada de ple hivern, amb glaçades generals a l'interior de la meitat nord. L'ambient és especialment fred a l'alta muntanya, amb -10/-11 ºC a 2.500 m d'altitud pic.twitter.com/xCR8nsG6DS — Meteocat (@meteocat) November 15, 2019

Al Pirineu gironí s'han superat els 11 graus negatius. L'estació meteorològica de laA Puigcerdà, s'han registrat -6,2 graus de mínima i a Meranges, -9,7. Mentre que al Ripollès, la temperatura més baixa s'ha donat a Setcases - Ulldeter, a 2.410 metres el mercuri ha caigut fins als -11 graus; a Queralbs - Núria, fins als -10,4 o a Molló, la mínima ha estat de -5,3 graus.La resta de la província s'ha mogut entre els 0 i 3 graus de mínimes. Avui s'espera que les màximes no siguin elevades i pot nevar a partir de 700 metres, segons la previsió del Meteocat. De cara al cap de setmana, hi haurà certa estabilitat meteorològica però l'ambient serà fred.