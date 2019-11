Girona viu un dia de ple hivern amb mínimes que arriben als 11ºC negatius

Nevades al Pirineu gironí i bufanda, guants i abric per moure's per tot arreu. ?A l'esquerra, l'estació Vallter2000 va rebre aquest dijous una bona nevada i ben a prop, a Ulldeter, va caure un gruix de 15 centímetres. A la dreta, gent intentant passar el fred, ben abrigada, per Girona.

Nevades al Pirineu gironí i bufanda, guants i abric per moure's per tot arreu. ?A l'esquerra, l'estació Vallter2000 va rebre aquest dijous una bona nevada i ben a prop, a Ulldeter, va caure un gruix de 15 centímetres. A la dreta, gent intentant passar el fred, ben abrigada, per Girona. vallter2000/aniol resclosa

La província de Girona es va llevar ahir amb temperatures mínimes de ple hivern. Va ser un dia per no oblidar-se de posar-se un bon abric, guants i bufanda per poder passar les primeres hores del dia. I és que les temperatures mínimes no van pujar dels tres graus, sobretot a les zones de l'interior i el litoral, mentre que al Pirineu es van superar els 11 sota zero.

En alguns punts de l'interior de la província el fred va ser molt més intens i es va arribar a baixar per sota dels 0 graus i hi va haver gelades. Seria el cas de Fornells de la Selva, on el mercuri va caure fins als -0,5 graus. La Vall d'en Bas va tenir una mínima de -0,3 graus, Olot també va patir una baixada de les temperatures amb -0,5 i a Vilobí d'Onyar es van assolir els -0,6 graus.

En poblacions arran de costa, al mercuri també li va costar de pujar. A Roses, per exemple, s'hi va registrar una mínima de 1,8 graus quan el dia abans havia estat de 3,1. A Castelló d'Empúries, la temperatura més baixa registrada va ser d'1,1 graus, mentre que el dijous el mercuri havia arribat a 2,1.

Al Pirineu va haver-hi una matinada de ple hivern, tal com va destacar el Servei Meteorològic de Catalunya a les xarxes socials. Al Pirineu gironí es van superar els 11 graus negatius.

En concret, a l'estació meteorològica de la Tosa d'Alp (2.500 metres) es van assolir els -11,7 graus. A Puigcerdà, on el dijous va nevar generosament, s'hi van registrar -6,2 graus de mínima i a Meranges, -9,7. Al Ripollès, la temperatura més baixa es va donar a Setcases - Ulldeter -a 2.410 metres-, on el mercuri va caure fins als -11 graus; a Queralbs - Núria, fins als -10,4 graus, i a Molló la mínima era de -5,3 graus.

Aquestes baixes temperatures van ajudar a mantenir la neu caiguda en les últimes hores. Dijous es van acumular als punts més alts del Pirineu, segons les dades del Servei Meteorològic: 23 centímetres a Malniu; 15 centímetres a Ulldeter; 12 a Núria, quatre a Puigcerdà i un a Sant Pau de Segúries.

Les màximes, per la seva banda, tampoc van escalar gaire i van quedar molt curtes, entre els 9 i 11 graus de mitjana en punts de l'interior i el litoral.

Per exemple, a Cabanes es va arribar a 11,1 graus però, en canvi, a Navata n'hi havia 9,8. A la Bisbal d'Empordà el mercuri es va elevar fins a 9,7 graus i a Girona es va registrar una màxima de 10,6 graus.

De cara al cap de setmana, està previst que encara hi hagi una certa estabilitat meteorològica, però l'ambient serà fred. Els termòmetres tardaran encara a recuperar-se.