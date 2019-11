L'Ajuntament d'Olot es reunirà amb els veïns que reclamen zones verdes

L'Ajuntament d'Olot en els pròxims dies convocarà els veïns de la urbanització la Faja, al pla de Dalt, per tractar la petició de més zones verdes en les àrees de nova construcció començades fa poc, prop de les seves cases. En l'última compareixença, l'alcalde va recordar que els veïns van entrar la petició el dilluns, dia 18 de novembre.

«Cal saber quines aspiracions tenen», va considerar Berga sobre la demanda dels veïns. L'alcalde va posar en situació que la urbanització la Faja i les cases que s'hi fan estan reglamentades pel Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del 2003. Va explicar que s'havia mirat el plànol que explica l'ordenació urbanística però que li calia tenir més coneixement del que volen els veïns «per poder donar resposta positiva o negativa a la seva demanda».

Berga es va negar a parlar de cap pronunciament immediat perquè «podria tenir una solució més enllà de la de modificar l'urbanisme», va considerar.

Els veïns es queixen que amb la planificació actual només hi ha una petita zona verda al llindar de la carretera. Segons ells, hi ha estructures de cases en construcció a la major part de carrers de la urbanització i la previsió és que en comencin més.

Plantegen que des de fa nou anys no hi havia hagut cap moviment urbanístic per això quan han vist començar tants edificis nous han vist que no hi ha espais per a parcs per als nens.