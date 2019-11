L'Oncolliga organitza a s'Agaró la primera Caminada en Silenci

Amb el lema Em dono permís per sentir i sentir-me, la Fundació Oncolliga Girona, en col·laboració amb la Masia Cal Ros de s'Agaró i l'Ajuntament de Platja d'Aro, organitza el pròxim 23 de novembre la primera Caminada en Silenci, guiada per les psicooncòlogues de l'entitat Teresa Feliu i Sylvia Miàs. L'itinerari, de 6 km, començarà i acabarà a la Masia de Cal Ros. La sortida serà a 2/4 de 10 del matí. La caminada té també una finalitat solidària i per aquest motiu per participar-hi caldrà fer un donatiu de 5 ?. La iniciativa posarà punt final a la jornada La Ciutat Alegre, que haurà començat el dia abans amb una sessió terapèutica dirigida exclusivament a persones afectades de càncer o familiars. La sessió, totalment gratuïta, es desenvoluparà de 4 a 7 de la tarda a Cal Ros i constarà de dues activitats: focusing –sanar les emocions a través del cos– i biodansa –exploració de les possibilitats del moviment.



Donació de 8.300 euros

La campanya de microdonatius, que es va dur a terme a 36 oficines de CaixaBank del Gironès i el Pla de l'Estany, ha rebut 119 donatius i ha recollit 5.300 ? que se sumen a l'aportació de 3.000 ? realitzada per l'Obra Social «la Caixa». Gràcies a aquests donatius es podrà adquirir una màquina centrífuga per al Servei d'Anatomia Patològica del Trueta, pressupostada en 6.300 ?. Els 2.000 ? restants es destinaran al programa Guapes&Valentes de la Fundació.

