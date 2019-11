Membres del sindicat Catac protesten contra la llei Aragonès a l'hospital Santa Caterina

Membres de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya que formem part de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC-Catac) van protestar ahir al matí contra la llei de contractes de serveis a les persones, popularment coneguda com a llei Aragonès.

L'acció va tenir lloc a l'entrada de l'hospital Santa Caterina de Salt, on diversos membres del sindicat van mostrar el seu rebuig a la «privatització dels serveis públics» i van informar sobre els efectes adversos de la llei a diversos usuaris a través de díptics explicatius. «Avui hem comprovat que molta gent desconeixia aquesta llei i és important fer-ne difusió perquè els principals perjudicats seran els usuaris», explicava Jeroni Royos, representant del sindicat. Durant la protesta, van fer una mena de performance i van mostrar un taüt fet de cartró amb la frase «RIP serveis públics». També van ensenyar una barrera feta de cartró que simbolitzava la «privatització». D'altra banda, hi havia diversos cartells que mostraven el missatge «En venda», enganxats a la façana de l'edifici. Per últim, van lluir un pòster de la plataforma Aturem la Llei Aragonès i una pancarta que informava sobre la manifestació que tindrà lloc diumenge al migdia a Barcelona davant la conselleria d'Economia.

«Molts curiosos s'han apropat per demanar informació, algun usuari fins i tot pregunava si l'hospital estava en venda», bromejava Royos, qui remarcava la importància de «donar visibilitat a la problemàtica que generarà la nova llei als serveis públics» i criticava la «mala gestió del govern» perquè «no és capaç d'organitzar els serveis i els haurà d'externalitzar a empreses privades», remarcava Royos.



Aturem la llei Aragonès

La plataforma Aturem la Llei Aragonès es va crear el setembre amb l'objectiu de «blindar» els serveis públics. Formada per una cinquantena d'associacions, juntament amb la CUP-Crida Constituent i Catalunya en Comú Podem, la plataforma veu «amb molta preocupació» la nova llei i reconeix que és «la passa definitiva en la privatització dels serveis públics».

Al llarg d'aquest temps, la plataforma ha dut a terme diverses protestes i actuacions reivindicatives per tal de mostrar el seu missatge de rebuig. Una de les accions més representatives tindrà lloc aquest diumenge a Barcelona, amb una manifestació a les 12 del migdia amb el lema La lluita és l'únic camí.



Llei de contractes de serveis

El Govern prepara una nova llei reguladora de la contractació de serveis socials, educació i salut que té com a finalitat establir un règim específic de contractació pública per als serveis d'atenció a les persones, com ara serveis socials, comunitaris o sanitaris, aplicable a tots els poders adjudicadors de Catalunya i que prioritzi criteris de qualitat per sobre de puntuacions econòmiques a l'hora d'escollir les entitats i empreses que hauran de prestar aquest tipus de serveis. El text, que estableix que l'adjudicació d'aquests serveis haurà de complir els principis de qualitat, continuïtat, accessibilitat, disponibilitat i exhaustivitat, determina que, per exemple, «en cap cas» es poden licitar contractes per subhasta, ni el preu pot ser l'únic criteri de valoració.