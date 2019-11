El nombre de famílies que necessiten ajuda per menjar creix un 10% a la Garrotxa

El nombre de famílies que han necessitat el centre de distribució d'aliments de la Garrotxa ha augmentat en 80 des de principis del 2019, respecte al 2018. La dada la va donar el president de Càritas Garrotxa, Carles Oller, en la presentació del recapte d'aliments del 2019 a la Garrotxa, va exposar que ara són 796 les famílies de la comarca que necessiten suport en aliments i productes d'higiene personal, mentre que el 2018 eren 700.

Les dades mostren que les necessitats en aliments a la Garrotxa segueixen una línia ascendent des del 2011 quan, segons dades fetes públiques pel Consorci de Benestar Social 460 famílies van obtenir aliments de la beneficència comarcal.

Oller va plantejar que més enllà del creixement econòmic dels últims anys «hi ha una realitat de persones que passen necessitat». Va exposar que l'origen de la necessitat està en problemes a l'hora d'accedir al treball.

Va plantejar que en els últims anys, la participació en el Gran Recapte d'Aliments ha tingut una davallada important. Va atribuir la davallada en donacions i voluntaris al fet que, segons ell, la crisi «més ferotge» ha passat i la gent s'ha desmobilitzat. Oller considera que la crisi ha deixat bosses de pobresa que fan necessària la donació d'aliments per al Gran Recapte que tindrà la diada central el dissabte dia 23 de novembre. Va explicar que hi haurà recollida en nou supermercats d'Olot. Enguany, fan una crida a recaptar detergents, gel, bolquers, productes d'higiene femenina, i aliments com sardina en conserva, cacau, oli, cafè, cereals i xocolata.

Treball protegit

Oller va explicar que dins de les seves possibilitats, Càritas Garrotxa porta a terme programes de treball protegit dirigits a persones en situació crítica. Va definir que es tracta de persones que abans d'optar a treballs ordinaris necessiten un treball previ per poder accedir a l'àmbit laboral en condicions. Va recordar que Càritas té un mosso de magatzem, fa serveis de neteja i està acabant un programa de reciclatge de comptadors. De cara a un futur pròxim, va explicar que acaben de fer un projecte de missatgeria, que tenen un projecte de cosidor i un d'horts. Per tal de finançar els programes de treball, faran un concert solidari a càrrec dels grups de gospel de Girona, Vic i Olot.

El concert està programat per al diumenge, dia 17 de novembre, a partir de les 6 de la tarda, a la sala Torín. El concert està organitzat per voluntaris de Càritas i els grups hi actuen sense interès.