Noves dades quantifiquen en un 20% el pes del turisme sobre el PIB de la Costa Brava

Anna Garriga, investigadora principal del Grup de Transferència de Coneixement en Economia i Empresa de la Universitat de Girona, i degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG, va desvetllar ahir que el pes real del turisme sobre el PIB de la Costa Brava és del 20%. Aquest, va recalcar, és el valor del sector turístic per l'economia de l'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva, i no del 12% com es mantenia fins ara. Anna Garriga ho va explicar a l'inici de les Jornades sobre turisme i societat organitzades per la Fundació Jordi Comas i l'Agència Catalana de Turisme i que se celebraven ahir al CaixaForum Girona.

Per fer entendre la importància del turisme a les comarques de la Costa Brava, Garriga ho va comparar amb el pes del sector industrial al global de Catalunya, que és també del 20%. Per Garriga, el sector turístic ha sigut clau a Catalunya durant el període de crisi entre els anys 2008 i 2014.

A la jornada també va intervenir el director de Telefónica Empresas a Catalunya, Enrique Santiago, que va destacar la necessitat que el canvi digital s'afronti sense por per part de les empreses del sector turístic. El director de Telefónica Empresas a Catalunya va assegurar que només un 40% de les empreses turístiques implementen eines digitals, el que demostra que cal un canvi de mentalitat al sector.

Santiago va remarcar que a finals del segle XX la vida mitjana d'una empresa era de 65 anys. Avui en dia és de menys de 15 anys. Telefónica compleix enguany 95 anys de vida i ha hagut de treballar constantment en el món del canvi i de la innovació.

Joan Manel del Pozo, professor emèrit i síndic de la UdG, va reflexionar sobre l'ètica i la tecnologia i sobre els límits de l'ús de les dades. Del Pozo considera necessari tenir clars els límits ètics per saber-ne fer ús.

Tots dos, Enrique Santiago i Joan Manuel Del Pozo, van participar també a la taula rodona moderada pel periodista Josep Puigbo, a la qual es van sumar Isabel Galobardes, presidenta de la sectorial de turisme de Pimec i el doctor Oriol Anguera-Torrell, director del grup de recerca en Allotjaments Turístics i Restauració del CETT-UB. A la taula es van expressar els dubtes sobre la confidencialitat i també sobre la compartició de les dades entre les empreses tecnològiques i el sector hoteler. Una de les principals preocupacions també va ser la seguretat en el món d'internet així com els cobraments segurs.

Pel que fa a les conclusions de les Jornades, Martí Sabrià, gerent del Grup Costa Brava Centre i patró de la fundació Jordi Comas, va destacar que la Costa Brava està per sobre de la mitjana que surt a l'estadística i va reivindicar que el turisme mereix més recursos perquè és un gran aportador de riquesa cap al territori, després que s'hagi demostrat que significa un 20% del PIB de la Costa Brava.