Els sindicats impugnaran l'ERO de Ryanair per no haver estat justificat

Els sindicats USO, Sitcpla i Sepla han signat un escrit conjunt en què manifesten la seva intenció de portar davant els tribunals Ryanair i demanar la nul·litat de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que la companyia va aplicar a 432 treballadors a les bases de Girona, Tenerife Sud, Lanzarote i Las Palmas de Gran Canaria en considerar que l'aerolínia no ha justificat les causes de la tanca. Aquest dijous es va celebrar la sisena i última reunió de la companyia amb els sindicats sobre les negociacions de l'ERO, que va acabar sense un acord entre les parts. Els sindicats van reclamar que no es produïssin més acomiadaments, sinó trasllats.