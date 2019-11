Diverses polèmiques obertes arreu del litoral gironí

Un dels motius pels quals la Generalitat va aprovar la moratòria i va decidir revisar el Pla Director Urbanístic va ser la pressió de la plataforma SOS Costa Brava, que agrupa diverses entitats ecologistes que han denunciat la revitalització de la construcció al litoral de les comarques gironines arran de la recuperació econòmica. Els ecologistes han intentat aturar, ja sigui per via administrativa o judicial, diferents projectes impulsats a sa Guarda (Cadaqués), Aigua Xelida, el Golfet, els Jardins de Cap Roig i la muntanya de Sant Sebastià (Palafrugell), la Pineda d'en Gori (Palamós), Cala Morisca (Tossa) o la platja de Pals, entre d'altres.

Una de les prioritats dels ecologistes serà que el nou Pla Director permeti aturar aquests desenvolupaments, tot i que no està clar que sigui possible perquè en alguns casos la tramitació ja ha estat iniciada. A l'extrem contrari, els promotors i constructors confien que el nou Pla Director no tingui un gran impacte en l'economia de la zona.