Vilablareix incrementa en més d'un 5% el pressupost

L'Ajuntament de Vilablareix va donar llum verda dijous a un pressupost general que s'eleva als 3.922.818,27 euros pel 2020, un 5,5% més ingressos que els comptes aprovats per aquest any.

Les partida de despesa més beneficiada per l'augment és la destinada als serveis socials, que incrementa un 20%. També es multiplica per tres la despesa destinada a medi ambient i augmenta la partida de salut i gent gran.

Tanmateix, es van assignar gairebé mig milió d'euros per a inversions –concretament 426.421,46 euros– que es destinaran a projectes com ara el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible, la sala polivalent i el camp de futbol. En aquest sentit, el consistori també ha volgut apostar per equips informàtics i tecnologies de la comunicació.

La votació va prosperar gràcies als vuit vots a favor de l'equip de govern, d'Esquerra Republicana, enfront als dos vots en contra que va obtenir dels socialistes i Units per Vilablareix. El regidor de JxCat, Sebastià Bartomeu, per la seva banda, es va abstenir.

Segons l'alcalde de Vilablareix, David Mascort, es tracta d'un pressupost «continuïsta» que manté l'evolució dels anys anteriors i que pretén oferir cada vegada més serveis als veïns i veïnes del municipi. El pressupost quedarà aprovat definitivament si no hi ha cap al·legació.