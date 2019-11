L'aeroport vol trencar el límit de les temporades i captar més aerolínies

Trencar la cotilla de les temporades turístiques és l'objectiu amb què l'aeroport Girona-Costa Brava ha començat la temporada d'hivern i, per això, aquesta és la primera vegada que manté 174 vols que ja s'oferien a l'estiu. Així, fins al 28 de març, l'equipament té programades 1.298 operacions, encara que el gruix es correspon amb les vuit rutes planificades específicament per als mesos de fred.

Aquestes enllacen Girona amb Rússia, Polònia, Marroc, Itàlia i Alemanya. El primer d'aquests països registra l'increment d'oferta més gran (un 51,7%), a través de la companyia aèria Pobeda. Però també destaquen els dos últims, ja que Ryanair acaba de recuperar els enllaços amb l'Alguer i Bremen que havia eliminat.

L'empresa pública que gestiona els aeroports espanyols, Aena, s'ha fixat dos propòsits per a Girona: desestacionalitzar l'activitat i diversificar les aerolínies que operen a Vilobí d'Onyar. Pel que fa al primer objectiu, els responsables de l'aeròdrom gironí fa temps que treballen per flexibilitzar els límits de les temporades, que tradicionalment coincideixen amb els canvis horaris d'estiu i hivern. La idea és evitar que el període més intens segueixi concentrant-se entre Sant Joan i finals d'agost i avançar-lo a l'abril o el maig; al mateix temps que volen retardar-lo fins ben entrada la tardor, tal com ja s'ha aconseguit mantenint vols que desapareixien amb el tancament del període estiuenc. Pel que fa a la diversificació de companyies, des d'Aena assenyalen Pobeda com una aposta clara en aquest sentit, alhora que subratllen l'interès del mercat rus per avançar, també, cap a la desestacionalització.