Uns 250 veïns de Vidreres es manifesten contra la pujada d'impostos municipals

Uns 250 veïns de Vidreres es van manifestar ahir en contra de la pujada d'impostos aprovada per l'Ajuntament del municipi. Sota el lema «No a la pujada d'impostos» i amb crits de «ja n'hi ha prou», els manifestants van recórrer els carrers de Vidreres fins a arribar al Casino La Unió, on van recollir firmes per a presentar al·legacions.

Lluís Campmajor, un dels organitzadors de la protesta, va afirmar que estan «molt contents» de l'èxit de la convocatòria, i esperen que el moviment vagi en augment. «A la primera reunió vam ser unes 80 persones. A la manifestació d'avui ja érem unes 250 persones, anem pujant» afirmava Campmajor.

La manifestació, convocada a les 11 del matí, es va iniciar a l'Ajuntament, i després de recórrer diversos carrers de Vidreres, va finalitzar al Pati del Casino La Unió, on els han deixar instral·lar una taula per a la recollida de firmes per a presentar al·legacions.

L'objectiu de la protesta és aturar aquests augments de taxes, ja que consideren que l'Ajuntament no ha actuat bé aprovant aquesta pujada en un ple extraordinari i urgent, ja que «aquest tema no es pot considerar urgent». Fent referència a aquest ple, convocat el passat 5 de novembre, des de l'organització de les protestes volen saber si es pot aprovar un tema com aquest en un ple extraordinari i si «es pot impugnar o no».

Des de la plataforma tenien previst presentar les al·legacions aquest dimarts, però vist «l'èxit de la recollida de firmes», ho allargaran fins a final de setmana. Campmajor va afirmar que estan buscant espais i comerços que puguin servir de punt de recollida de firmes. Ahir van acabar la jornada amb unes 300 signatures, però l'objectiu seria «arribar a les 500».

Però les protestes no s'acabaran aquí. Assistiran al següent ple per demanar explicacions a l'alcalde Jordi Camps i a l'equip de govern. No entenen l'augment del 40% en la factura de l'aigua, quan les infraestructures de l'aigua municipals «haurien de millorar», a més de ser una mesura que, afirmen, «afectarà especialment a les famílies més pobres de Vidreres». Pel que fa a la pujada de l'Impost sobre els béns immobles (IBI), demanen que «no s'apliqui aquest augment», però que es castigui a qui tingui immobles buits per «intentar acabar amb els problemes de lloguer i d'ocupació d'habitatges que afecten el municipi». «Seria una bona manera d'obligar als bancs i propietaris amb habitatges buits a llogar-los», afirmen.



Onada de protestes

Els veïns de Vidreres se sumen a l'onada de protestes veïnals que els darrers mesos han aparegut en diferents municipis per rebutjar la pujada de taxes. Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners o Olot són alguns dels municipis on s'han prouduït aquests fets. A Olot, gràcies a la pressió veïnal, es va aconseguir aturar la pujada.