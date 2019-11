Blanes recull 1.550 euros per a La Marató

Blanes recull 1.550 euros per a La Marató foto: Aj. de Blanes

L'espectacle 16a Dansa per la Marató ha recollit 1.550 euros a benefici del programa benèfic de TV3. L'espectacle va tenir lloc el dissabte i és la primera activitat que s'ha fet enguany a Blanes per recaptar diners per La Marató.