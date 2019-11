Els Bombers alerten del risc de tenir plens els aparcaments d'autocaravanes

Els Bombers de la Generalitat alerten del risc que suposa tenir aparcaments d'autocaravanes plens en cas d'incendi. El cos també fa extensiva aquesta alerta a alguns ports que tenen embarcacions amarrades i que no tenen prou mesures de seguretat si es produeix un foc en algun aparell. De fet, el cap del cos a la regió de Girona, Jordi Martín, explica que el problema principal no té a veure amb la temperatura sinó amb la proximitat dels vehicles o les embarcacions. «Moltes vegades el que fem no és atacar el foc, sinó salvar el que encara no s'ha cremat», assenyala.

La fal·lera per les autocaravanes i furgonetes equipades ha fet proliferar els aparcaments destinats a aquests vehicles. Es tracta de grans solars, sovint als afores de les ciutats grans, delimitats per una tanca i a l'aire lliure. El problema és que no hi ha una regulació específica més enllà de les normes de seguretat elementals, fet que fa que els propietaris dels aparcaments optin per encabir-hi el màxim nombre d'autocaravanes i furgonetes i així treure més rendiment del negoci.

Això provoca la massificació d'aquests espais i de retruc un inconvenient greu en cas d'incendi, com ja ha passat en diversos aparcaments d'aquest tipus a les comarques de Girona aquest estiu. La gran quantitat de vehicles acumulats fa que els Bombers es dediquin exclusivament a evitar que el foc s'estengui a altres furgonetes o autocaravanes, en lloc d'atacar el focus de l'incendi.

De fet, el cap del cos a Girona, Jordi Martín, explica que seria bo que hi haguessin «més sectors» per tal de poder «minimitzar el risc» quan es declara un foc en algun vehicle. O el que és el mateix, Martín demana que hi hagi més espai entre els vehicles perquè l'incendi no salti d'un a l'altre i això dificulti la feina dels Bombers.



Una fàcil propagació

Martín assenyala que un cop un cotxe s'ha encès, és «fàcil» que es propagui als vehicles del costat, ja que la benzina fa d'accelerant i els elements interns dels vehicles són un combustible que crema amb rapidesa. «La proximitat fa que quan comença a cremar-ne un, n'acabin calcinats una quinzena», lamenta Martín.

Un problema similar pateixen les embarcacions dels ports. El cap dels Bombers explica que els explotadors en volen tenir el major nombre possible per treure'n més rendiment i això suposa que moltes vegades hagin de lamentar danys més grans dels que s'haurien provocat si hi hagués hagut més espai.



Millorar la gestió

Martín deixa clar que no es tracta d'instal·lacions perilloses, però sí que considera que «cal gestionar-les millor». De fet, pel cap dels Bombers de Girona, els ajuntaments «han de ser conscients» de les mesures de seguretat que cal tenir en aquests espais per tal d'evitar problemes.

A les comarques de Girona, en el que va d'any, s'han cremat prop de 200 cotxes al carrer, la majoria a l'Alt Empordà i la Selva, amb més d'una seixantena cada comarca. L'any 2018, en total, els Bombers van haver d'apagar 320 vehicles a la demarcació, gairebé una tercera part dels quals a l'Alt Empordà.