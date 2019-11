Destrossen la porta del local de l'Espai LGTBI del Barri Vell de Girona

L'Espai LGTBI de Girona va denunciar a través de les seves xarxes socials un «atac feixista» contra la seva seu. La porta del local, situat al carrer Sant Josep, al Barri Vell de la ciutat, va aparèixer destrossada ahir al matí. L'Espai LGTBI va penjar les fotos de l'atac a Twitter i Facebook per denunciar els fets i deixar clar que no faran «ni un pas enrere» i que seguiran mostrant-se «sempre visibles davant d'aquests brètols». «No tenim por, no tenim res a amagar, no tenim armaris i no tenim claus. Som diversos i estimem a qui volem i com volem», reivindica l'escrit a les xarxes socials. Els fets s'haurien produït dissabte a la nit i la denúncia de l'entitat es va produir unes hores després.

Des de l'entitat han convocat una concentració de rebuig a l'atac avui a les 6 de la tarda.