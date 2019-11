L'Ajuntament d'Olot adjudica les obres per millorar la plaça del Conill

L'Ajuntament d'Olot, en la seva última Comissió de Govern, va aprovar l'adjudicació dels treballs de restauració de la font i el conill del Projecte de les actuacions de millora de la plaça del Conill. Poc després de l'aprovació, l'alcalde Josep Berga (JuntsxCat) va anunciar que les obres de millora de la plaça i de correcció dels efectes de l'erosió en la font decorada amb un conill començaran ben aviat.

La font del Conill és un dels racons més genuïns del Nucli Antic d'Olot amb ball de la figura de la faràndula, coneguda com el Conill, que es fa l'endemà de la diada del Carme.

La font va ser construïda a finals del segle XVIII amb la finalitat de proveir d'aigua les cases que en bona part, encara ara, envolten la plaça. Entre les cases hi ha can Conill, que durant aquells temps allotjava la família Conill. Els Conill van finançar la font, li van donar nom i la van fer decorar amb l'emblema del llinatge de la família, un conill.

L'alcalde va explicar que les obres de la plaça del Conill formen part del Pla Integral de Millora del Nucli Antic. Va narrar que els veïns havien apostat per la millora dels elements més arquitectònics i més patrimonials del barri i va definir l'aprovació feta per la Comissió de Govern. «Aquest matí hem aprovat les contractacions per a la millora de la plaça a empreses dedicades a la restauració del patrimoni», va afirmar Josep Berga.

El projecte de reforma de la plaça del Conill va ser dissenyat per l'arquitecte Eduard Callís. Entre les novetats, hi haurà la neteja d'elements al voltant de la font. Hi haurà un banc en un racó i no hi haurà cap arbre, com en un principi s'havia dibuixat. Els arbres no hi podem anar perquè serien un obstacle pel ball del Conill del dia de la festa del barri. També reduiran l'impacte dels senyals de trànsit i posaran informació sobre la distribució de l'aigua pública a la ciutat.

Altres reformes que faran seran canvis en les lluminàries i ressaltaran les línies de la casa Pujador, una casa modernista d'inspiració medieval que presideix una de les cantonades de la plaça. Finalment, restauraran la font, l'abeurador i la figura del conill.