Experts debatran sobre els avantatges de les noves tecnologies a la infermeria

Les oportunitats que aporten les noves tecnologies a la infermeria i les iniciatives de caràcter tecnològic liderades pel sector, entre d'altres, són algunes de les qüestions que es posaran damunt la taula en la Jornada In'19 Tecnologia + Innovació = Projecció Infermera, que el Col·legi Oficial d'Infermeres/rs de Girona (COIGI) ha organitzat per al proper dimecres, a l'Espai Caixa de Girona, al llarg del matí.

La jornada abordarà l'ús de les noves tecnologies en infermeria des del punt global i també vivencial, amb l'exposició d'experiències concretes, com la creació, per part d'infermeres, d'aplicacions o altres eines tecnològiques pensades per millorar l'exercici de la professió. També s'explicaran casos de professionals que han trobat en les noves tecnologies una manera d'humanitzar les cures, entre altres iniciatives.

La jornada serà inaugurada per la presidenta del COIGI, Alícia Rey, i pel gerent de la Regió Sanitària de Girona, Ramon Maspons. Al llarg del matí hi haurà diverses taules rodones on es debatran temes com l'aplicació de la tecnologia 3D en la pràctica infermera, la robòtica social assistencial o la telemedicina i xatbot en cirurgia major ambulatòria. Entre les experiències innovadores que es presentaran en la jornada figura l'APP de seguiment de la higiene de les mans, creada per la infermera Dolors Domènech. També parlaran sobre comunicació alternativa i presentaran una simulació clínica i social sobre lactància materna, a càrrec d'Àngels Bonet, llevadora de l'hospital de Manresa. Després d'un torn obert de paraules, s'oferirà un espectacle de màgia amb el mag Isaac.

Un dels lemes de la jornada és liderar el sector de la infermeria des de la tecnologia i la innovació. En aquests moments, no es pot obviar que les tecnologies han anat guanyant terreny en el dia a dia, per això, la Jornada IN19 és una gran oportunitat per conèixer aquest sector. Amb aquest objectiu, el Col·legi Oficial d'Infermers de Girona organitza una jornada molt dinàmica on es mostraran recursos d'apoderament des de la vivencialitat. La jornada és gratuïta però caldrà inscripció prèvia ja que l'aforament màxim és de 130 persones.

L'any passat, la jornada va fer incís a les «altres mirades» de la infermeria. Professionals van poder mostrar als assistents la feina que desenvolupen diàriament en àmbits tant diversos com desconeguts com són els centres penitenciaris, els centres de discapacitats intel·lectuals, salut mental o una base militar. Durant tot el matí es van succeir les presentacions professionals amb activitats més lúdiques. A més, es va fer una