Mossos diuen que no es van coordinar amb la Policia ni la Guàrdia Civil l'1-O

Els mossos d'esquadra que eren als col·legis electorals de Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva on van actuar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil l'1-O van declarar ahir com a testimonis al jutjat d'instrucció 2 en el marc de la investigació per les càrregues. Els agents van explicar que a cada punt de votació hi havia una parella de Mossos i que les policies espanyoles van carregar contra les persones que protegien els col·legis només d'arribar, sense intentar fer mediació abans. A més, van dir que l'actitud dels manifestants era pacífica o de resistència passiva. Els mossos van assegurar que no hi va haver coordinació amb la policia catalana i que no els van informar de les intervencions previstes.

Segons el portaveu del col·lectiu d'advocats voluntaris que va interposar la querella, Albert Carreras, les declaracions d'ahir dels mossos havien estat acordades pel mateix jutjat amb l'objectiu «d'esclarir les actuacions». Carreras va detallar que hi va haver «unanimitat» al jutjat entre els mossos a l'hora d'assegurar que en cap moment els van avisar sobre les actuacions que preveien fer Policia Nacional i Guàrdia Civil. «No hi va haver coordinació», va explicar l'advocat, que destaca que «van arribar i actuar prescindint totalment de la força dels Mossos». A més, també van declarar que es van «sorprendre» quan van veure arribar les unitats de Guàrdia Civil o de Policia Nacional i que van actuar directament, sense dialogar amb ningú.