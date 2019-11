El PSC vol un Pla de Mobilitat Estratègica a l'ens provincial

El PSC ha presentat una moció a la Diputació per reclamar un pla estratègic de mobilitat elèctrica. Els socialistes volen, entre altres mesures, que es destinin més recursos a subvencionar la instal·lació de punts de recàrrega per part dels ajuntaments i que els vehicles que comprin tant els consistoris com la Diputació siguin elèctrics o híbrids.

La moció del PSC, que es debatrà en el ple d'avui, demana que la Diputació compti amb un pla estratègic de mobilitat elèctrica per tal que tant l'ens provincial com les administracions locals puguin apostar de manera més clara per aquesta opció de transport sostenible.

Per això, la moció dels socialistes reclama que en el termini d'un any es redacti el pla amb el consens de tots els grups polítics. Entre les propostes que inclou el document hi ha la de treballar perquè la renovació de les flotes de vehicles es faci adquirint vehicles híbrids i elèctrics, escollint com a prioritari el sistema de renting. D'altra banda, també proposa que el pressupost de 2020 de la Diputació incrementi la partida que permet als ajuntaments acollir-se a la subvenció prevista en el marc del programa «Del Pla a l'acció» per a la compra i instal·lació de punts de recàrrega públics per a vehicles elèctrics.

El diputat Pere Casellas ha recordat que l'any 2030 s'hauria de complir «l'Agenda 2030» i els seus objectius de desenvolupament sostenible. «A més de la importància d'aquest objectiu, tampoc es poden menystenir les cada vegada més freqüents mobilitzacions ciutadandes de milers i milers de persones a favor d'una societat més sostenible, amb l'exemple de la Declaració d'emergència climàtica que la pròpia Diputació va aprovar en el ple passat», ha indicat Casellas.

Per això, considera que «els grups polítics tenim la responsabilitat de deixar una societat millor a les futures generacions i amb paraules no és suficient».