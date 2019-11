Girona perd dos restaurants amb estrella Michelin

Les comarques gironines han perdut dos restaurants amb estrella Michelin en l'edició 2020. Concretament 'Els Brancs', de Roses, i 'Terra' de Sant Feliu de Guíxols. En la gala d'entrega, feta a Sevilla, s'ha confirmat que 14 restaurants de Girona mantenen el reconeixement.



Aquests són els restaurants gironins que reconeguts per la Guia Michelin en l'edició 2020:



*** El Celler de Can Roca. Joan, Josep i Jordi Roca. GIRONA

** Les Cols. Fina Puigdevall. OLOT

** Miramar. Paco Pérez. LLANÇÀ

* Casamar. Quim Casellas. LLAFRANC

* La cuina de Can Simon. Xavier Lores. TOSSA DE MAR

* Ca L´Enric. Joan, Isabel i Jordi Juncà. LA VALL DE BIANYA

* Emporium. Joan i Màrius Jordà. CASTELLÓ

* Bo.tic. Albert Sastregener. CORÇÀ

* Massana. Pere Massana. GIRONA

* Fonda Xesc. Francesc Rovira. GOMBRÈN

* Castell de Peralada. Xavier Sagristà i Toni Gerez. PERALADA

* Els Tinars. Marc Gascons. LLAGOSTERA

* Les Magnòlies. Víctor Torres. ARBÚCIES

* Ca l'Arpa. Pere Arpa. BANYOLES





Així hem viscut la gala d'entrega en la qual s'ha atorgat Catalunya guanya tres nous restaurants amb una estrella i un de dues estrelles.

Aürt - Barcelona

Cinc sentits - Barcelona

Deliranto - Salou

Dama Juana - Jaén

Es Tragón - Sant Antoni de Portmany

Gofio by Cicero Canary - Madrid

Iván Cerdeño - Toledo

Alma Pamplona - Pamplona

La Aquarela - Arguinegúin

La salita - València

Los Guayeres - Las Palmas

Magoga - Cartagena

Mantúa - Jerez de la Frontera

99 KO sushi bar - Madrid

Ola Martín Berasategui - Bilbao

Retama - Torrenueva

Taller - Quintanilla de Onéssimo

Tula - Xàbia

Voro - Canyamel

Angle - Barcelona

El Poblet - València

Bardal - Ronda

Noor - Còrdova

Skina - Marbella







Novetats en tres estrelles

El Cenador de Amós - Villaverde



Mantenen les tres estrelles Michelin

El Celler de Can Roca - Girona

ABaC - Barcelona

Lasarte - Barcelona

Akelarre - Sant Sebastià

Aponiente - Puerto de Santa María

Arzak - Sant Sebastià

Azurmendi - Larrabetzu

Diverxo - Madrid

Martín Berasategui - Lasarte

Quique Dacosta - Denia