El Govern reconeix la tasca del cardiòleg Rafael Masià i la infermera Dolors Juvinyà

El Govern de la Generalitat premiarà enguany amb les medalles Josep Trueta dos professionals gironins de l'àmbit de la salut. D'una banda, el reconegut cardiòleg gironí amb una àmplia trajectòria a l'hospital Trueta i a l'Associació gironina de prevenció i ajuda a les malalties del cor, Rafael Masià; i d'altra banda, la primera infermera catedràtica de Catalunya i exdirectora de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Girona, Maria Dolors Juvinyà. L'entrega de les medalles tindrà lloc el proper divendres 29 en un acte que tindrà lloc al Palau de la Generalitat.

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona l'any 1968, Masià va formar-se com a cardiòleg als Estats Units. Posteriorment, va esdevenir referent de primer nivell en atenció cardiològica a la Regió Sanitària Girona i a Catalunya: a l'Hospital Universitari Josep Trueta, va ser cap del Servei de Medicina Intensiva i Unitat Coronària (1977-1986) i del Servei de Cardiologia i Unitat Coronària (1986-2009). També és reconeguda la seva tasca com a líder del Pla director de malalties cardiovasculars des del 2006 fins al 2009. Durant aquest període va establir les bases per poder materialitzar el que posteriorment seria el Codi infart. D'altra banda, va impulsar el 1993 la creació de l'Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (Gicor). També ha estat vicepresident de la Societat Catalana de Cardiologia (1998-2000) i president de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Girona (1999-2003).

Catedràtica, doctora en Pedagogia, llicenciada en Filosofia i Lletres, diplomada en Infermeria i Psiquiatria. Maria Dolors Juvinyà va treballar en l'àmbit assistencial durant uns anys. L'any 1975 va entrar en contacte amb l'àmbit docent i va treballar a l'antiga Escola d'ATS de la Diputació de Girona, just abans de l'entrada en vigor dels nous estudis d'infermeria a la Universitat. Va viure en primera persona la transformació del pla d'estudis d'ATS a la diplomatura i dues dècades més tard a grau. Entre 1994 i 1996 va ser directora de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Girona.

Ha estat la primera infermera catedràtica de Catalunya. Actualment dirigeix la càtedra de promoció de la salut de la Universitat de Girona, creada el 2008 amb el suport de Dipsalut, organisme de salut pública de la Diputació de Girona.