Llum verd a les bases de sis línies de subvencions de Medi Ambient

El ple d'ahir també va aprovar -per unanimitat- les bases reguladores de sis línies d'ajuts presentades pel servei de Medi Ambient. Aquest conjunt es classifica en dos grans grups: per una banda, els ajuts destinats a la preservació de l'entorn natural, i per l'altra, les subvencions per a la millora de la sostenibilitat urbana, la lluita contra el canvi climàtic i el foment de l'economia verda.

Dins del primer grup es van aprovar dues subvencions destinades al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni natural: una dirigida als consorcis gestors d'aquests espais ajuntaments, i la segona, a organitzacions no lucratives que custodien el territori de forma exclusiva o preferent. A més, també es va aprovar una línia d'ajuts destinada a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Un dels canvis és la «revisió del llenguatge» que s'utilitza per evitar la discriminació de gènere en el món rural, tal com va dir la diputada de medi ambient, Anna Barnadas. Finalment, també hi haurà una línia per aactuacions en matèria forestal en prevenció d'incendis.

En el segon grup, es van aprovar un parell de línies destinades als ajuntaments signataris del Pacte d'alclades per a l'eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic.