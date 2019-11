Olot en Comú al·legarà contra les ordenances fiscals amb 1.600 firmes

Olot en Comú (OeC) presentarà unes 1.600 firmes per al·legar contra les ordenances fiscals aprovades de manera provisional per l'Ajuntament d'Olot en el ple del dia 4 de novembre.

Segons va explicar ahir el portaveu d'OeC, Xavier Garcia, l'Ajuntament haurà de portar les ordenances a aprovació definitiva a primers de desembre.

Els comuns al·legaran contra l'augment d'un 4% de l'IBI i d'un 4,8% de la taxa d'escombraries. Demanen pujar els tributs segons l'IPC i anar de cara a la tarifació social.

Garcia ha precisat que les firmes han estat recollides a través d'internet i de manera presencial amb la col·laboració de l'Associació de Veïns del barri de Sant Miquel.

Ha explicat que les firmes recollides són diferents de les 2.460 firmes presentades el 30 de setembre per Carme Guardiola i que van motivar la reducció de l'IBI i de la taxa d'escombraries en un 10%.

Ha precisat que les firmes presentades per Guardiola van ser motivades per recollir la indignació popular provocada per l'anunci de l'augment dels tributs i representen un posicionament popular contra una puja.

En canvi, segons ha explicat, les que presentarà Olot en Comú representen un posicionament i una proposta per a unes ordenances fiscals encarades a les classes populars.