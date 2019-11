El Pla de Mobilitat Elèctrica, sobre la taula

El PSC va decidir retirar a última hora la moció que demanava la redacció d'un Pla de Mobilitat Elèctrica per tal de poder treballar-la amb la resta de partits. L'objectiu dels socialistes, segons va explicar Pere Casellas, és que la Diputació es doti d'un pla que destini més recursos per a la instal·lació de punts de recàrrega per part dels ajuntaments, així com que els vehicles que es comprin tant els consistoris com la Diputació siguin elèctrics o híbrids.

L'objectiu socialista és que l'ens provincial redacti el pla en un termini d'un any. La resta de partits van veure amb bons ulls la iniciativa, però van demanar temps per poder debatre-la i fer-hi aportacions, fet que el PSC va acceptar i per això va deixar el document sobre la taula.