Banyoles estrena web per promoure els polígons industrials

Els polígons industrials del Pla de l'Estany ja tenen una web per donar visibilitat a les empreses, ajudar a fer difusió i facilitar una comunicació fluïda entre l'administració i el teixit industrial.

La web, www.banyoles.cat/poligonsplaestany, la va presentar ahir l'Ajuntament de Banyoles al Museu Darder, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Pla de l'Estany i el suport del teixit empresarial de la comarca. El portal ja té disponibles el 80% de continguts i s'hi pot trobar des d'una borsa de treball fins a programes i formacions que es desenvolupen. A més, es pot consultar un directori amb les més de 400 empreses que es poden trobar a les 14 zones industrials de la comarca, que sumen un total de 22 hectàrees.

La iniciativa forma part del Pla de Millora i Dinamització dels Polígons d'Activitat Econòmica (PAE), que va arrencar fa un any per millorar els polígons. A partir d'això, es van dissenyar una quarantena d'accions per afavorir el sector industrial d'aquestes àrees, com ara la millora dels accessos i el manteniment de l'espai públic i privat.



Xarxa empresarial, prioritat

Segons ha explicat a Diari de Girona la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Banyoles, Anna Tarafa, «una de les mancances era la poca relació entre les empreses» i, per això, la web també persegueix l'objectiu de crear xarxa i afavorir la cohesió empresarial de la comarca.

Així, doncs, Tarafa s'ha mostrat satisfeta amb el resultat de la web, «tant pel que fa a contingut com per donar notorietat al territori i a la seva activitat industrial», i espera que les empreses hi puguin col·laborar per anar actualitzant la informació i els continguts.

D'aquesta manera, el consistori espera que s'acabi convertint en un «canal de comunicació més entre l'administració i el teixit industrial i que sigui un portal de referència per a les empreses, els treballadors i la ciutadania en general».