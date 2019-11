Construeixen un refugi per a ratpenats a tocar del riu Ter a Ripoll per millorar l'hàbitat i afavorir-ne la reproducció

Ripoll compta amb un refugi per a ratpenats a tocar del riu Ter per millorar el seu hàbitat i afavorir la reproducció d'aquesta espècie protegida. S'ha construït en uns terrenys privats custodiats pel Consorci del Ter i aprofitant els contraforts d'un canal. Els científics han identificat fins a disset espècies de ratpenats a la zona de l'Alt Ter però cada cop tenen més dificultats per trobar refugis i cavitats naturals on criar. El projecte, impulsat pel consorci i finançat gairebé en la totalitat per la Diputació, també ha permès adequar la casa de comportes de la sèquia Monar a Bescanó (Gironès) i l'antic aguait de Fontajau a Girona com a refugi per a quiròpters. Els treballs han costat més de 27.000 euros.