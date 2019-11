La Costa Brava, líder en rutes de natació a mar obert i «snorkel»

La natació en aigües obertes i el busseig amb tub –conegut com a snorkel– han esdevingut dos motors econòmics a la Costa Brava que han generat un total de 1.656.809 euros aquest 2019, segons les dades registrades per Vies Braves, un projecte que promociona rutes per a aquestes activitats.

Aquesta iniciativa va néixer el 2014 amb el suport del Patronat de Turisme per tal d'impulsar itineraris balisats al litoral gironí i, així, facilitar la pràctica segura de la natació en mar obert i el busseig amb tub. Actualment, hi ha 14 itineraris a la Costa Brava, que suposen 16,1 quilòmetres. Les Vies Braves s'estenen per onze municipis del litoral gironí, des de Portbou fins a la platja de Santa Cristina, a Lloret de Mar.

Ara, amb sis temporades a l'esquena, Vies Braves ja engloba també tota la costa catalana, tot i que la Costa Brava és la que més activitat concentra i més rutes ofereix. Així, doncs, s'ha ampliat fins a oferir 26 rutes –un parell a la Costa Daurada i una desena a la barcelonina–, i inclou, a més a més, una via brava interior, al pantà de la Baells. A diferència de les de mar obert, que estan balisades entre maig i octubre, aquesta última del pantà és permanent i està en funcionament tots els dies de l'any.



Activitats guiades

En el projecte hi ha implicats nedadors professionals i altres especialistes que acompanyen i guien en diferents activitats organitzades, que inclouen sortides de natació ecològica, recollides de residus i expedicions per conèixer el paisatge submarí. Així, s'anima a tots aquells debutants a conèixer al detall el medi marí i a no tenir por, com pot passar, per exemple, quan no s'ha nedat mai en aigües obertes.

«A cada municipi organitzem 12 sessions gratuïtes de natació o snorkel que dinamitzen guies locals», apunta Maria Rossell, una de les impulsores del projecte. «Aquests guies són nedadors o biòlegs que ensenyen el litoral a persones que no necessàriament són del municipi», matisa Rossell.

També organitzen quatre camps de treball a Llançà i Tossa de Mar que vetllen per la preservació del medi natural, com ara la neteja de residus al fons marí, i revaloritzar el litoral.



Impacte econòmic

L'existència d'aquests itineraris senyalitzats fan de les Vies Braves un reclam per a molts dels visitants. De fet, pel 41%, aquestes activitats esdevenen un factor determinant per escollir destinació per a les vacances i generar pernoctacions a la zona. A més, han registrat que el 44% dels que hi participen ho fan amb família.

Per això, el tipus de turisme que es promou no és el de masses, sinó el familiar i l'anomenat «d'experiències», que prioritza el consum en oci, restauració, allotjament i transports, sense oblidar la sensibilitat ambiental.